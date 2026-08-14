الكويت تدين الهجوم الإيراني على ناقلتي أدنوك الإماراتية: انتهاك للقانون الدولي

عبّرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي طال ناقلتين تابعتين لشركة (أدنوك) الإماراتية خلال عبورهما مضيق هرمز.

كما جددت الوزارة في بيان، تضامن الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها.



وأكدت الوزارة في بيانها أن استهداف السفن التجارية والممرات البحرية الدولية يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويعرّض أمن الملاحة البحرية واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة الدولية للخطر.

ودعت إلى ضرورة التوقف عن كافة الأعمال التي من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة، واحترام حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة وغير مشروطة.

