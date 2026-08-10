الإمارات تحبط هجمات سيبرانية استهدفت قطاعات حيوية

أعلن مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات نجاح المنظومات الوطنية المختصة في رصد وإحباط هجمات إلكترونية متقدمة ومنظمة استهدفت عدداً من القطاعات الحيوية، بينها الطيران والطاقة والتعليم.

وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت محاولات لاختراق أنظمة وبنى رقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب تنفيذ حملات تصيد إلكتروني موجهة، بهدف استغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى الأنظمة المستهدفة.

وأكد أن الفرق الوطنية للأمن السيبراني تمكنت من اكتشاف الأنشطة الهجومية وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، قبل اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.

وأشار المجلس إلى أن منظومة الرصد والاستجابة الوطنية تعاملت مع الهجمات فور اكتشافها، وفعّلت إجراءات الاحتواء والحماية بالتزامن، ما حال دون تمكن الجهات المهاجمة من الوصول إلى أهدافها أو التأثير في استمرارية الخدمات والأنظمة الحيوية.

وشدد على أن التعامل السريع مع الهجمات يعكس تطور القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، خصوصاً في ما يتعلق بالرصد المبكر وتحليل التهديدات والاستجابة للحوادث الإلكترونية.

وأكد المجلس استمرار حالة الجاهزية واليقظة على مدار الساعة لمواجهة التهديدات المتطورة وحماية البنية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، وضمان استمرارية خدماتها.