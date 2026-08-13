الإمارات تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا حادث الإسماعيلية

أعربت الإمارات في بيان لوزارة الخارجية يوم الخميس عن خالص تعازيها وتضامنها مع مصر في ضحايا حادث التصادم المروري في محافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن وفاة وإصابة عشرات من الأشخاص.

وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، ولمصر وشعبها الشقيق في هذا المصاب الأليم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وكان الحادث قد وقع إثر تصادم سيارتي نقل عمال في منطقة الدواويس بالإسماعيلية، ما أدى إلى سقوط 18 قتيلًا وإصابة 29 آخرين وفق أحدث البيانات، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية، ونقل جثامين الضحايا إلى المستشفيات المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بعدما انفجر الإطار الخلفي الأيمن لإحدى المركبتين، ما أدى إلى انحرافها إلى الاتجاه المقابل واصطدامها بالمركبة الأخرى، وهو ما تسبب في ارتفاع أعداد الضحايا.