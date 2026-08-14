الجيش اليمني : مقتـ.ل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية

نجحت القوات المسلحة اليمنية في التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على مواقعها في جبهة البرح، غربي محافظة تعز، بعد مواجهات عنيفة أسفرت عن تكبيد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وبحسب المركز الإعلام للقوات المسلحة اليمنية ؛ فقد أوضح مصدر عسكري أن المليشيات دفعت بأعداد كبيرة من عناصرها في هجوم على مواقع القوات المسلحة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، بما في ذلك المدفعية وقذائف الهاون والطيران المسيّر، إلا أن القوات المسلحة كانت على أهبة الاستعداد، وتمكنت من رصد التحركات المعادية والتعامل معها بكفاءة.

ولفت المصدر إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيات الحوثية الارهابية وتدمير وإحراق عدد من الأطقم والثكنات والمدافع والآليات العسكرية التابعة لها.

ولوح المصدر، الي أن الهجوم يأتي في إطار محاولات المليشيات الحوثية الارهابية التعويض عن خسائرها الأخيرة في الجبهات الغربية.

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة نجحت في إفشال الهجوم وإلحاق خسائر فادحة بالمهاجمين، وإجبار من تبقى منهم على الفرار.