الأمم المتحدة تحذر من تداعيات هجوم على سفينة تجارية قبالة اليمن على الملاحة العالمية

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، من أن الهجوم الأخير على سفينة تجارية قبالة الساحل الجنوبي لليمن، والذي أسفر عن مقتل عدد من البحارة، يهدد بتجدد المخاوف بشأن سلامة الملاحة والتجارة العالمية، في وقت تواجه فيه حركة الشحن الإقليمية ضغوطًا متزايدة.

وفي سياق جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينجيز: "إن مقتل بحارة أبرياء مجددًا في هجوم على الملاحة الدولية أمر (لا يمكن الدفاع عنه)"، مقدمًا تعازيه إلى أسر الضحايا.

وجاءت تصريحات دومينجيز، عقب تعرض سفينة الشحن "تهامة" لمقذوف قبالة ساحل المخا في اليمن، في هجوم نُسب إلى الحوثيين وأسفر عن سقوط قتلى بين أفراد الطاقم.

وحذر المسؤول الأممي من أن وقوع الهجوم في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن يثير قلقًا خاصًا، مؤكدًا أن استمرار الاعتداءات على السفن لا يؤدي سوى إلى تصعيد التوترات وتهديد سلاسل الإمداد العالمية التي تعتمد عليها مختلف الدول، مشددا على ضرورة حماية البحارة وتمكينهم من أداء عملهم في ظروف آمنة، داعيًا مالكي السفن ومشغليها إلى إجراء تقييم شامل للمخاطر قبل عبور المناطق التي تشهد تهديدات أمنية واتباع إجراءات السلامة المناسبة.

تأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه حركة الملاحة الإقليمية لمزيد من الضغوط، وسط استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز، وهو أحد الممرات الرئيسية لتجارة النفط والغاز العالمية، بما يزيد حالة عدم اليقين التي تواجه قطاع الشحن الدولي.

كما دعا دومينجيز، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة الذين لا يزالون محتجزين في أعقاب هجمات القرصنة في منطقة خليج عدن، مؤكدًا أن ضمان سلامة البحارة يمثل التزامًا أساسيًا بموجب القانون الدولي ومسؤولية مشتركة للمجتمع الدولي