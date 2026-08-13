روسيا تدعو إلى استئناف فوري لمفاوضات التسوية السلمية في اليمن

دعت روسيا، اليوم الخميس، إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات بشأن خارطة طريق التسوية في اليمن، وحثت المجتمع الدولي على دعم البلاد بدلًا من وضع شروط إضافية أمام إطلاق العملية السياسية.

وخلال جلسة لمجلس الامن بشأن تطورات الاوضاع فى اليمن، أكدت نائبة المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة ماريا زابولوتسكايا، ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية دون شروط، كما أدانت التهديدات التي تستهدف السفن التجارية والتى كان أخرها استهداف سفينة تجارية قرب الساحل الجنوبى لليمن ومقتل عدد من البحارة فى تطور يهدد الملاحة البحرية وسلامتها.

وأوضحت زابولوتسكايا، أن التطورات الأخيرة ارتبطت بهبوط طائرات مدنية في صنعاء في 3 يوليو الماضي وفي الحديدة في 13 يوليو، مؤكدة أن هذه الرحلات كان ينبغي تنسيقها مسبقًا مع السلطات اليمنية الرسمية.

وقالت إن استمرار الجمود لفترة طويلة في عملية السلام اليمنية أدى إلى "جر الحوثيين إلى مواجهة إقليمية" مرتبطة بالصراع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وفقًا لتعبيرها، مشددة على ضرورة العودة سريعًا إلى مسار التفاوض بشأن التسوية اليمنية، داعية المجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم لإنجاح العملية السياسية.