تفاصيل تكشف حقيقة السفينة المستهدفة قبالة اليمن

حسم الإعلامي محمد مصطفى شردي الجدل المثار حول هوية السفينة «تهامة» (TIHAMA)، التي تعرضت للاستهداف قبالة السواحل اليمنية، مؤكدًا أن السفينة لا تربطها أي علاقة بمصر.

وأوضح شردي أن البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل تكشف أن السفينة ترفع علم تنزانيا، فيما تعود ملكيتها إلى مواطن يمني، وتتولى تشغيلها وإدارتها شركة يقع مقرها في دبي.

زيارة قناة السويس

وأضاف أن سجل تحركات السفينة يؤكد أنها لم تسبق لها زيارة قناة السويس، كما أنها لم تدخل أي ميناء مصري من قبل، وهو ما ينفي ما تم تداوله بشأن تبعيتها لمصر أو ارتباطها بها.

المعلومات المتعلقة بالحوادث الإقليمية

وشدد شردي على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالحوادث الإقليمية، معتبرًا أن ربط السفينة بمصر رغم عدم وجود أي صلة بها يأتي ضمن محاولات متعمدة لإقحام اسم الدولة المصرية في صراعات وتوترات المنطقة.