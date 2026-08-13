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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: ممكن تلاقي نفسك متهم في قضية قتل وأنت بريء.. تحذير من إساءة استخدام البيانات

بسمة وهبة
بسمة وهبة
رحمة سمير

طرحت الإعلامية بسمة وهبة، تساؤلًا حول مصير الأموال الموجودة في المحافظ الإلكترونية المرتبطة بخطوط هاتف محمول مسجلة باسم أشخاص دون علمهم، مطالبة متخصصًا بتوضيح من صاحب الحق في هذه الأموال.

وقالت: «دلوقتي يا جماعة الخير اللي يلاقي عنده خط مش هو عامله، يعني باسمه لكن هو ميعرفش عنه حاجة»، ثم يكتشف أثناء البحث أن المحفظة الإلكترونية الموجودة على هذا الرقم تضم مبالغ مالية، قد تصل إلى «500 ألف جنيه، أو 50 ألف جنيه، أو 5 آلاف جنيه، أو 500، أو 5 جنيه»، متسائلة: «عايزة أعرف من حق مين الفلوس دي؟ إذا كان النصاب أو المنصوب عليه؟ مين؟ ما هو أنا النصاب ما أنا أعرفه إزاي؟».

وشددت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، على أهمية توثيق الإجراءات التي يتخذها المواطن عندما يكتشف وجود خط مسجل باسمه دون علمه، قائلة: «أهم حاجة لما تلاقي الخط اللي إنت متعرفش عنه حاجة اللي استُخدم في إصداره بياناتك بدون إذنك متنسوش توثقوا الإجراء ده إنكم بتبلغوا ده في شركة المحمول»، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تريد إجابة من متخصص بشأن أحقية الأموال الموجودة في المحفظة الإلكترونية إذا عثر شخص على خط ليس خاصًا به لكنه مسجل باسمه.

وانتقلت الإعلامية إلى التحذير من خطورة وصول المعلومات الشخصية إلى أشخاص آخرين، متسائلة: «إزاي معلوماتنا الشخصية بتروح في إيد الناس اللي طلعت الكروت دي؟ إزاي بقت مفاتيح لحياتنا الرقمية؟». وأوضحت أن الأمر لا يتعلق فقط بصورة البطاقة أو الرقم القومي، بل يمتد إلى أرقام الهواتف وكلمات المرور، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل سابقًا مع كلمة مرور هاتفها باستهانة، قائلة: «أقولهم أنا معنديش حاجة أخاف منها، عادي، معنديش حاجات مخبياها على حد»، لكنها شددت بعد ذلك: «لأ مش عادي، مش عادي، مش عادي، لازم نتعلم».

وكشفت بسمة وهبة عن تجربة شخصية مرتبطة بخطورة حماية البيانات وكلمات المرور، قائلة: «إنت بس لو الباسورد بتاع موبايلك حد عرفه إنت بقيت مصارينك طالعة بره»، وأضافت: «أنا اتاخد مني صفحة عليها 20 مليون متابع اتسرقت مني بالطريقة دي»، موضحة أنها أنشأت هذه الصفحة منذ بداية مشوارها، وأنها تمكنت خلال أكثر من 23 عامًا من الوصول إلى 20 مليون متابع، قبل أن تقول: «النهاردة أنا سُلمت أمري لله، على الله حكايتي».

وحذرت الإعلامية من الاستهانة بالمعلومات الشخصية، موضحة أن ما قد يراه البعض أمرًا بسيطًا يمكن أن يتحول، إذا وقع في يد الشخص الخطأ، إلى أدوات لانتحال الشخصية أو الاحتيال أو ارتكاب تصرفات باسم صاحب البيانات. وقالت إن الأمر قد يصل إلى حد أن يجد الشخص نفسه متهمًا في قضية قتل أو سرقة أو خطف، رغم أنه بريء تمامًا من هذه الوقائع.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بدعوة المواطنين إلى عدم الاكتفاء بالقلق بعد سماع هذه التحذيرات، بل اتخاذ خطوة عملية للتأكد من الخطوط المسجلة بأسمائهم، قائلة: «أهم حاجة بعد اللي أنا قلته وبطلبها منكم مش كفاية إنكم تقلقوا بعد ما تسمعوا الكلام ده، قوم بسرعة افتح تطبيق ماي نترا (MyNTRA) وراجع الخطوط المتسجلة باسمك مش هيأخد منك دقيقة».

https://www.facebook.com/reel/2464536920639204?locale=ar_AR 

بسمة وهبة البيانات صير الأموال الموجودة الأموال المحافظ الإلكترونية

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