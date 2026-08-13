قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ أمراض السكر يكشف عن خطة مصرية للوقاية من المرض.. مقترحات جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة
بسمة وهبة تكشف خطورة تسرب البيانات الشخصية: لو الباسورد اتعرف حياتك الرقمية في خطر
بسمة وهبة: ممكن تلاقي نفسك متهم في قضية قتل وأنت بريء.. تحذير من إساءة استخدام البيانات
أسامة حمدي يهاجم "نظام الطيبات" في التغذية ويحذر من المعلومات غير الدقيقة
أزهري: ثبات الأرض نعمة عظيمة.. والزلازل تذكرنا بنعم الله
الأهلي يحسم صفقة بديل بلعمري.. واتفاق مبدئي لضم محمود صلاح
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي وسط حضور حاشد.. صور
النفي الرسمي.. خبير علاقات دولية يحذر من إعادة الزج باسم مصر في واقعة «تيهامة»
تراجع مفاجئ للذهب.. وسعر السبيكة 100 جرام و50 جراما يفاجئ الجميع
متى تبدأ الدراسة بالجامعات والمعاهد؟.. تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد
بسمة وهبة : شركات المحمول بتسأل عن اسم الأم ليه؟
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بسمة وهبة: تطبيق ماي نترا يتيح معرفة الخطوط المسجلة باسم المواطن مجانا

الاتصالات
الاتصالات
رحمة سمير

تطرقت الإعلامية بسمة وهبة، إلى تطبيق تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحمل اسم «ماي نترا» (MyNTRA)، موضحة أنه يتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، واصفة إياه بأنه يمكن اعتباره «جهاز كشف النصب».

وأشارت إلى أن التطبيق متاح للمواطنين منذ فترة، وليس مرتبطًا بالواقعة الأخيرة، لكنها أوضحت أن كثيرًا من الناس لم يكونوا ينتبهون إليه، قبل أن يبدأوا في استخدامه للبحث عن الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها عادت إلى واقعة المكالمة الغامضة التي تلقتها ابنتها، موضحة أنها عثرت كذلك على محادثة مرتبطة بالرقم، وقرأت نصًا باللغة الإنجليزية جاء فيه: «If you did not expect this message from an unknown sender, it may be spam»، أي أن الرسالة قد تكون غير مرغوب فيها إذا لم يكن المستخدم يتوقعها من مرسل مجهول. وهنا تساءلت بسمة باستغراب: «إيه النكتة دي؟ يعني لو إنت مش متوقع الرسالة دي من حد غير معروف هتبقى الرسالة دي سبام، من تليفوني؟ باسمي؟».

وأكدت الإعلامية أن الواقعة ما زالت تشغل تفكيرها، خصوصًا أنها جاءت رغم اتخاذها الإجراءات بنفسها، وذهابها شخصيًا إلى شركة المحمول، واستخراج الشرائح، ووضع إحداها داخل محفظتها وهي مغلقة. وقالت إنها كانت مهملة ومشغولة للغاية، ولذلك لم تتخذ إجراءً حتى الآن بشأن الواقعة، لكنها شددت على أن الأمر ترك لديها «علامة استفهام» لم تجد لها إجابة حتى الآن.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أهمية الانتباه إلى تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتى يستطيع كل مواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، مشيرة إلى أن الأمر أصبح يشغل تفكير الناس، وأن معرفة الخطوط المسجلة بالاسم يمكن أن تساعد المواطنين على اكتشاف أي أرقام لا يعرفون عنها شيئًا.

https://www.facebook.com/reel/2464536920639204?locale=ar_AR 

بسمة وهبة ماي نترا المواطن الخطوط الخطوط المسجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

جمال عبدالحميد

جمال عبدالحميد : الزمالك هو أكبر نادٍ في مصر

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

الحالة الصحية لمصابي حادث مول بالقاهرة الجديدة

"الصحة" تتابع الحالة الصحية لمصابي حادث مول بالقاهرة الجديدة

دورة تدريبية

الصحة تنظم ورشة عمل لتدريب 50 مدرباً للدعم النفسي بمنشآت الرعاية الصحية الأولية في 21 محافظة

مستشفى الزهراء

غلق وتشميع مستشفى الزهراء الحديث بكفر الشيخ لمخالفتها معايير التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد