بسمة وهبة: تطبيق ماي نترا يتيح معرفة الخطوط المسجلة باسم المواطن مجانا

تطرقت الإعلامية بسمة وهبة، إلى تطبيق تابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يحمل اسم «ماي نترا» (MyNTRA)، موضحة أنه يتيح للمواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، واصفة إياه بأنه يمكن اعتباره «جهاز كشف النصب».

وأشارت إلى أن التطبيق متاح للمواطنين منذ فترة، وليس مرتبطًا بالواقعة الأخيرة، لكنها أوضحت أن كثيرًا من الناس لم يكونوا ينتبهون إليه، قبل أن يبدأوا في استخدامه للبحث عن الخطوط المسجلة بأسمائهم.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّها عادت إلى واقعة المكالمة الغامضة التي تلقتها ابنتها، موضحة أنها عثرت كذلك على محادثة مرتبطة بالرقم، وقرأت نصًا باللغة الإنجليزية جاء فيه: «If you did not expect this message from an unknown sender, it may be spam»، أي أن الرسالة قد تكون غير مرغوب فيها إذا لم يكن المستخدم يتوقعها من مرسل مجهول. وهنا تساءلت بسمة باستغراب: «إيه النكتة دي؟ يعني لو إنت مش متوقع الرسالة دي من حد غير معروف هتبقى الرسالة دي سبام، من تليفوني؟ باسمي؟».

وأكدت الإعلامية أن الواقعة ما زالت تشغل تفكيرها، خصوصًا أنها جاءت رغم اتخاذها الإجراءات بنفسها، وذهابها شخصيًا إلى شركة المحمول، واستخراج الشرائح، ووضع إحداها داخل محفظتها وهي مغلقة. وقالت إنها كانت مهملة ومشغولة للغاية، ولذلك لم تتخذ إجراءً حتى الآن بشأن الواقعة، لكنها شددت على أن الأمر ترك لديها «علامة استفهام» لم تجد لها إجابة حتى الآن.

واختتمت بسمة وهبة حديثها بالتأكيد على أهمية الانتباه إلى تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حتى يستطيع كل مواطن معرفة الخطوط المسجلة باسمه، مشيرة إلى أن الأمر أصبح يشغل تفكير الناس، وأن معرفة الخطوط المسجلة بالاسم يمكن أن تساعد المواطنين على اكتشاف أي أرقام لا يعرفون عنها شيئًا.

https://www.facebook.com/reel/2464536920639204?locale=ar_AR