لاعب الأهلي ينتقل إلى إستريلا دا أمادورا البرتغالي

أعلن نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي تعاقده رسميًا مع زياد أيوب، مهاجم النادي الأهلي الشاب، لتدعيم صفوف فريق تحت 23 عامًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال النادي البرتغالي في بيان رسمي، إنه توصل إلى اتفاق لضم المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا من صفوف الأهلي، لينضم إلى فريق تحت 23 عامًا، في خطوة تأتي ضمن استراتيجية النادي لتطوير المواهب الشابة.

ورحب إستريلا دا أمادورا باللاعب الجديد، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة من مسيرته، وموجهًا له رسالة: «أهلًا بك في إستريلا يا زياد».

ويُعد زياد أيوب من أبرز المواهب الصاعدة في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث لفت الأنظار بقدراته الهجومية، ويأمل اللاعب الشاب في استغلال تجربته الجديدة بالدوري البرتغالي لإثبات إمكانياته وتطوير مستواه خلال الفترة المقبلة.