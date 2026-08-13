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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحسم صفقتي محمود صلاح وتوفيق محمد.. تفاصيل الاتفاق المالية

محمود صلاح
محمود صلاح
يارا أمين

كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن التفاصيل المالية الخاصة بصفقتي محمود صلاح وتوفيق محمد، المنضمين إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال محمد أبو علي إن صفقة محمود صلاح حُسمت مقابل 35 مليون جنيه، رغم أن سقف الأهلي في المفاوضات كان يبلغ 30 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن اللاعب تنازل عن 5 ملايين جنيه من قيمة عقده في الموسم الأول.

وأوضح أن قيمة عقد محمود صلاح في السنة الأولى كانت تبلغ 6 ملايين جنيه، وأن تفاصيل التنازل تم إثباتها بشكل رسمي في عقد اللاعب، إلى جانب وجود 10 ملايين جنيه كحوافز وبنود إضافية، فضلًا عن حصول ناديه السابق على 15% من نسبة إعادة البيع.

وعن صفقة توفيق محمد، أكد أبو علي أن الأهلي أتم التعاقد مع اللاعب مقابل 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه كحوافز، مع وضع بند يمنح ناديه السابق 20% من نسبة إعادة البيع مستقبلًا.

وشدد الناقد الرياضي على أن هذه هي الأرقام الصحيحة للصفقتين، مطالبًا بعدم الانسياق وراء الأرقام المتداولة بشكل مختلف، وكتب: «أي حد يقولك أرقام غير دي، اسمع مني، بيعمل بلبلة على الفاضي وعايز يسخنك، وربنا يعلم ويشهد على صدق المعلومة».

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة من الجدل حول القيمة المالية لصفقات الأهلي الجديدة، خاصة مع تداول أرقام مختلفة بشأن تفاصيل التعاقدات وبنود الحوافز ونسب إعادة البيع.

محمد أبو علي فيسبوك محمود صلاح توفيق محمد النادي الأهلي

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