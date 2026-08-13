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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة منتخب التجديف تغادر القاهرة 21 أغسطس الجاري للمشاركة في بطولة العالم للكبار بأمستردام

بعثة منتخب التجديف
بعثة منتخب التجديف
أ ش أ

تغادر بعثة المنتخب المصري للتجديف القاهرة يوم 21 اغسطس الجاري متجهة إلى العاصمة الهولندية أمستردام، للمشاركة في منافسات بطولة العالم للتجديف للكبار 2026، والتي ستقام خلال الفترة من 24 إلى 30 أغسطس الجاري.

وتضم البعثة كلًا من بطلة منتخب التجديف البارالمبي ملك عبد الرحمن ، والمدير الفني للمنتخب البارالمبي الكابتن ساهر رفعت، ويرافق البعثة الكابتن وليد محمود عبدالمنعم. ومن المقرر أن ينضم للبعثة المصرية في أمستردام لاعب المنتخب الوطني المحترف في أوروبا محمد علاء قوطة.

يخوض لاعب المنتخب الوطني ونادي بورسعيد الرياضي، محمد علاء قوطة، منافسات قارب الفردي خفيف الوزن للرجال، وسط منافسة قوية تضم 18 لاعباً من مختلف دول العالم. وتأتي هذه المشاركة كخطوة هامة في خطة إعداد طويلة المدى تهدف للوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

وكان "قوطة" قد شارك في أولمبياد باريس 2024 في قارب مزدوج المجداف و نقل معسكره التدريبي إلى النمسا، وشارك في عدة سباقات دولية هذا الموسم، محققاً المركز الأول في قارب الفردي خفيف الوزن ببطولة كرواتيا المفتوحة، والمركز الرابع في قارب الفردي ثقيل الوزن ببطولة بليد في سلوفينيا، والمركز الخامس في المرحلة الثالثة لكأس العالم بسويسرا. ويستعد اللاعب لاستكمال موسمه بالمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا، والبطولة الإفريقية في تونس.

وفي منافسات التجديف البارالمبي، تسجل البطلة ملك عبد الرحمن غانم مشاركتها الأولى في بطولة العالم للتجديف ضمن فئة قارب الفردي سيدات (PR1). وتمتلك ملك مسيرة رياضية ملهمة، حيث بدأت ممارسة السباحة كعلاج مائي في الرابعة من عمرها، لتتحول إلى بطلة حصدت 14 ميدالية ذهبية و4 فضيات على المستويين المحلي والعربي.

ومنذ ثلاث سنوات، اتجهت ملك لممارسة التجديف البارالمبي، ونجحت في إثبات جدارتها دولياً بحصد ميداليتين فضيتين في بطولة فرنسا الدولية للتجديف البارالمبي 2026، لتؤكد جاهزيتها للمنافسة في أمستردام، وسط طموحات كبيرة للوصول إلى بارالمبياد لوس أنجلوس.

ويقود المنتخب البارالمبي فنياً الكابتن ساهر رفعت محمد، المدير الفني المتخصص في تدريب التجديف والإعداد البدني وتطوير لاعبي المستوى العالي ويمتلك رفعت خبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً، من بينها 14 عاماً في الاتحاد الرياضي للشرطة القطري حيث ساهم في تأسيس عدة فرق رياضية. ويعتمد منهجه على الأسس العلمية والقياس وتقييم الأداء، وهو مدعوم بحصوله على شهادات دولية ودبلومات في تخطيط الأحمال والتغذية، إلى جانب كونه باحثاً في مرحلة الماجستير بكلية علوم الرياضة.

وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، يرافق البعثة الكابتن وليد محمود عبدالمنعم، رئيس لجنة البروتوكولات والشراكات باتحاد التجديف،والذي يشارك أيضاً كعضو في لجنة المتطوعين ببطولة العالم للتجديف في أمستردام، مما يعزز من التواجد المصري في تنظيم وإدارة الفعاليات الرياضية الكبرى على المستوى الدولي

بعثة المنتخب المصري تجديف القاهرة العاصمة الهولندي منافسات بطولة العالم

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