حملات أمنية ومرورية مكثفة في إسنا لفرض الانضباط وملاحقة المخالفين بالأقصر

تواصل الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر حملاتها الأمنية والمرورية المكثفة لليوم السابع على التوالي وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف تعزيز التواجد الأمني وفرض الانضباط بالشوارع والطرق الرئيسية والتعامل مع مختلف صور المخالفات والخروج عن القانون.

وتأتي الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر وتحت إشراف اللواء عمر محمد عيسوي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت واللواء أحمد مرعي مدير إدارة مرور الأقصر وذلك بهدف تكثيف الانتشار الأمني والمروري بمختلف مناطق مركز إسنا.

وشارك في الحملات الرائد أشرف قناوي والنقيب أمير جمال وحدة مرور اسنا إلى جانب القوات الأمنية التابعة لمركز شرطة إسنا حيث جرى الدفع بعدد من الأكمنة والتمركزات الأمنية والمرورية في عدد من الشوارع والمحاور والمناطق الحيوية.

وشهدت الحملات انتشارا مكثفا للقوات بالشوارع والطرق الرئيسية مع تكثيف أعمال فحص المركبات ورصد المخالفات المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين فضلا عن العمل على تحقيق السيولة المرورية ومنع أي ممارسات من شأنها تعطيل حركة المواطنين والمركبات.

كما واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في ملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون مع رفع مستوى الجاهزية والتواجد الميداني بما يسهم في تعزيز الانضباط داخل الشارع الإسناوي والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأكدت الحملات المتواصلة حرص الأجهزة الأمنية على التعامل الحاسم مع مختلف صور المخالفات وفرض الالتزام بالقانون إلى جانب تحقيق الانضباط المروري والسيولة على الطرق والمحاور الرئيسية.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة مديرية أمن الأقصر لتكثيف الحملات الأمنية والمرورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ومواصلة الانتشار الميداني والتعامل الفوري مع المخالفات بما يدعم الأمن العام ويحافظ على انتظام حركة المرور ويعزز الانضباط داخل الشارع بمركز إسنا.