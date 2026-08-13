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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة

نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة
نائب محافظ الأقصر يعقد اجتماعًا لمتابعة مشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة
شمس يونس

عقد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر والمشرف العام على مشروع تطوير البوابة الإلكترونية للمحافظة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، ومناقشة مراحل العمل والتفاصيل الفنية الخاصة بتطوير البوابة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الأقصر، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين.

حضر الاجتماع كل من الدكتور علي عطية، مدير المشروع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكريا، المدير التنفيذي للمشروع بالشركة المنفذة «WAVZ»، وخالد سعيد، مدير البوابة الإلكترونية ومدير المشروع بالمحافظة، ومحمد عبد العاطي، مسؤول الفحص والاختبار، ونعمة سيد محمد، مسؤولة إدارة المحتوى والنظام.

وتناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، ومناقشة المتطلبات الفنية الخاصة بالبوابة، إلى جانب استعراض ما تم إنجازه ومراجعة الملاحظات الفنية وتحديد نقاط الاتفاق بشأن الأعمال المطلوب استكمالها خلال الفترة المقبلة، بما يضمن خروج البوابة بالصورة المستهدفة وفقًا للمعايير الفنية والتكنولوجية الحديثة.

ويُنفذ المشروع على مستوى عدد من المحافظات من خلال مناقصة عامة طرحتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتمت ترسيتها وفق الإجراءات المتبعة، ويستهدف تطوير البوابات الإلكترونية الحكومية ورفع قدراتها الفنية والتكنولوجية، بما يجعلها أكثر مواكبة للتطورات الحديثة في مجال التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر أهمية المتابعة الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع، والتنسيق بين مختلف فرق العمل بوزارة الاتصالات والمحافظة والشركة المنفذة، مع التركيز على جودة الأداء وسهولة الاستخدام، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة من البوابة الإلكترونية في إتاحة المعلومات والخدمات للمواطنين.

ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة المنصات الإلكترونية التابعة للجهات الحكومية، بما يدعم سرعة تقديم الخدمات وتحسين آليات التواصل مع المواطنين،  كما يتسق ذلك مع جهود محافظة الأقصر في دعم مسارات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي. 

وتستهدف أعمال التطوير أن تكون البوابة الإلكترونية لمحافظة الأقصر منصة أكثر تطورًا وقدرة على مواكبة أحدث التقنيات، بما يتيح تقديم الخدمات والمعلومات بصورة أكثر تنظيمًا وسهولة، وخلق آليات تكنولوجية متقدمة تواكب طموحات الدولة في بناء منظومة حكومية رقمية أكثر كفاءة، وتضع المواطن في مقدمة المستفيدين من عملية التطوير.

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