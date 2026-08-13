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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

85 حالة منظار قنوات مرارية وجهاز هضمي متقدمة ناجحة بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

أجرى قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى طيبة التخصصي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية جنوب الأقصر، 85 حالة منظار للقنوات المرارية والجهاز الهضمي (ERCP) خلال الشهر الماضي، ضمن الخدمات التشخيصية والعلاجية التي يقدمها القسم للمرضى.

وتُستخدم تقنية منظار القنوات المرارية والجهاز الهضمي (ERCP) في تشخيص وعلاج عدد من الحالات المرتبطة بالقنوات المرارية والبنكرياس، وفقًا للحالة الطبية والتشخيص اللازم لكل مريض.

وأُجريت الحالات تحت إشراف الدكتور محمد صلاح الدين الدرديري، استشاري ورئيس قسم المناظير، وبمشاركة كل من الدكتور ياسر عرفات، استشاري الجهاز الهضمي، والدكتور محمد عاطف، استشاري الجهاز الهضمي، والدكتور زكريا حمدالله، استشاري الجهاز الهضمي، والدكتورة فايزة عبدالله، أخصائي الجهاز الهضمي، والدكتور طه عادل، أخصائي الجهاز الهضمي، والدكتور مؤمن فتحي، طبيب مقيم.

وشارك في تقديم الرعاية التمريضية كل من مصطفى ناصر، مشرف القسم، وعلياء شعبان، أخصائي، وفاطمة عطيتو، أخصائي، ومحمد عبدالوهاب، فني، وآية عبدالهادي، فني.

كما شارك من فريق التخدير كل من الدكتور خالد سمير، والدكتور أحمد عبدالحافظ، والدكتور محمد صلاح راشد، والدكتور أحمد الطاهر، والدكتور رمضان أحمد، وجميعهم أخصائيو تخدير.

وشارك من فريق الأشعة كل من محمد سلام، فني أشعة، وأحمد عبدالمنعم، فني أشعة.

الاقصر أخبار الاقصر مستشفى طيبة

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