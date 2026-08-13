محمد صلاح.. طرابزون سبور يواجه فيرينتسفاروشي في صدام أوروبي مرتقب

تأهل فريق فيرينتسفاروشي المجري إلى الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي، ليضرب موعدًا مع طرابزون سبور التركي، الذي يضم النجم المصري محمد صلاح، في مواجهة قوية لحسم بطاقة العبور إلى مرحلة الدوري بالمسابقة القارية.

طرابزون يستضيف لقاء الذهاب

ويستعد طرابزون سبور لخوض مباراة الذهاب على ملعبه «بابارا بارك»، قبل أن يحل ضيفًا على فيرينتسفاروشي في لقاء الإياب بالمجر.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين الفريقين يوم 20 أغسطس الجاري في تركيا، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 27 أغسطس خارج الأراضي التركية.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور خلال المواجهة الأولى، من أجل تحقيق نتيجة تمنحه أفضلية قبل السفر إلى المجر لخوض لقاء الحسم.

محمد صلاح يترقب أول اختبار أوروبي

وتحظى المواجهة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، خاصة بعد انتقال محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور في صفقة أثارت ضجة واسعة داخل الكرة التركية.

وتترقب الجماهير ظهور النجم المصري في المنافسات الأوروبية بقميص فريقه الجديد، إذ قد تشهد مواجهة فيرينتسفاروشي أول اختبار قاري لصلاح مع طرابزون، حال مشاركته في اللقاء.

ويمثل وجود قائد منتخب مصر إضافة كبيرة للفريق التركي، الذي يعول على خبراته الطويلة في البطولات الأوروبية وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

فيرينتسفاروشي يبحث عن نتيجة إيجابية

في المقابل، يدخل فيرينتسفاروشي المواجهة بحثًا عن الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الذهاب، قبل استقبال طرابزون سبور على ملعبه في لقاء الإياب.

ويسعى الفريق المجري إلى استغلال مباراة العودة على أرضه لحسم بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي، بينما يدرك أن مواجهة الذهاب ستكون حاسمة في تحديد شكل المنافسة قبل لقاء الحسم.

صراع على بطاقة مرحلة الدوري

وتقام المواجهتان ضمن الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي، حيث يتأهل الفريق صاحب الأفضلية في مجموع المباراتين إلى مرحلة الدوري بالمسابقة، بينما يودع الخاسر منافسات البطولة.

وتتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى استعدادات طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي لهذه المواجهة، وسط ترقب خاص لما سيقدمه محمد صلاح في أول اختبار أوروبي محتمل له بقميص النادي التركي، بعد انتقاله إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.