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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اتفاق مكة.. وزير الخارجية التركي: نتمني انضمام مصر.. وعبد العاطي: التعاون العسكري يحتاج لدراسة معمقة في ضوء الدستوري المصري

وزير الخارجية ونظيره التركي
وزير الخارجية ونظيره التركي
القسم الخارجي

استضافت مدينة العلمين المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث تباحث الجانبان حول عدد من الملفات الهامة على رأسها اتفاق مكة المؤلف من تركيا والسعودية وباكستان، إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

التعاون العسكري يحتاج الى دراسات في الدستور

وأكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر والدول الموقعة على اتفاق مكة "تركيا والسعودية وباكستان" متميزة، مضيفا أن التعاون العسكري يحتاج الى دراسات معمقة في ضوء الدستور المصري، وهناك اعتبارات قانونية لاتخاذ القرار ويتم تناول المقترح بدقة.

تركيا تتمنى انضمام مصر إلى اتفاق مكة

وفي نفس السياق، أعرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، عن امنياته بانضمام مصر إلى اتفاق مكة الذي يضم أيضا إلى جانب تركيا كلا من السعودية وباكستان.

وقال فيدان إن اتفاق مكة هو اتفاق تاريخي للمنطقة، لنحل مشاكلنا بأنفسنا لافتا إلى أنه كانت هناك مشاورات مع مصر حول اتفاق مكة ونتمنى انضمامها لكون شريكا لنا، مشيرا إلى أنه يهدف إلى زيادة الأمن والحفاظ على المنطقة وتعزيز الاستقرار.

وتناولت المباحثات المصرية التركية في العلمين، مستجدات الأوضاع في سوريا وأكد الجانبين على وحدة الدولة السورية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد عبد العاطي وزير أن العلاقات بين مصر وتركيا تستند إلى أسس راسخة والإدراك الكامل لأهمية العلاقات لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى، وخاصة فى ظل ما يشهده الإقليم من تحديات غير مسبوقة.

وأعرب وزير الخارجية عن سعادته لانعقاد الاجتماع الثانى لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، والذى يأتي ترجمة للارادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين.

وكشف أن اجتماع اليوم تناول مباحثات مثمرة، حيث تم الإعراب عن الثقة المشتركة لمواصلة التعاون بين البلدين عبر تضافر جهود الوزارات فى البلدين ووضع خطط عمل واضحة، بما يترجم الإرادة السياسية فى البلدين.

انضمام محمد صلاح إلى طرابزون

ووجه وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، الشكر للشعب التركي على حفاوة استقبال لاعب كرة القدم المصري محمد صلاح، الذي انتقل إلى فريق طرابزون وأقيمت له مراسم استقبال أسطورية.

وفي السياق نفسه، أشاد وزير الخارجية التركي، بصفقة انتقال نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، إلى فريق طرابزون، حيث أوضح أن انتقاله يؤكد أن الشعبين المصري والتركي تعانقا.

اتفاق مكة وزير الخارجية التركي انضمام مصر الدستوري المصري مدينة العلمين وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي هاكان فيدان

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