السفير التركي بالقاهرة: سامح شكري تعافى وبصحة جيدة

أكد السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن، يوم الخميس أن رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب ووزير الخارجية السابق سامح شكري تعافى وبصحة جيدة.

وأوضح السفير التركي عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "علمتُ أن وزير الخارجية السابق، سامح شكري، قد تعافى سريعاً من مرضه وأن حالته جيدة".

وأضاف شن "أود أن أعرب عن تمنياتي له بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، أعرب شكري، عن خالص شكره وتقديره لكل من حرص على التواصل معه إبان وعكته الصحية ونقله إلى المستشفى.

وقال شكري خلال منشور له على موقع التواصل فيس بوك: "تعرضت لوعكة صحية بسيطة وأتماثل للشفاء منها بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج أكد استقرار حالته الصحية تمامًا.