بسمة وهبة تكشف واقعة غريبة: رقمي اتصل بي.. وتطرح تساؤلات حول أمان خطوط المحمول

قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها فوجئت بواقعة وصفتها بالغريبة والمريبة، بعدما وجدت مكالمة فائتة واردة من رقمها الشخصي إلى هاتفها، رغم أن الخط كان مفتوحًا وتستخدمه، مؤكدة أن الأمر جعلها تتساءل: «هو أنا حقيقي ولا بحلم ولا إيه ده بجد؟».

وأضافت: «أنا كلمتني.. أنا رقمي كلمتني أنا»، موضحة أن الأمر لم يكن مجرد ضغط خاطئ على زر الاتصال، لأن الهاتف عندما تضغط على الزر للاتصال «يرن في حتة تانية ميرنش عندي».

وتابعت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها تحتفظ بأرقام هواتف أبنائها الذين لا يعيشون في مصر، حتى يستخدموها عند زيارتهم للبلاد لتجنب دفع تكاليف إضافية، مشيرة إلى أنها كانت قد أخرجت الأرقام بشكل متسلسل في وقت سابق.

وقالت إن أبناءها حضروا خلال فصل الصيف، وطلبوا منها تجهيز الشرائح الخاصة بهم، إلا أن إحدى الشرائح لم تعمل، فتواصلت مع شركة المحمول، فقيل لها إنه يجب أن تكون موجودة شخصيًا لاستخراج شريحة بديلة.

وأضافت أنها ذهبت بالفعل إلى شركة المحمول برفقة ابنتها لاستخراج الشرائح الثلاث، وانتظرت أكثر من ساعة ونصف، مؤكدة أنها لم تكن منزعجة من الانتظار؛ لأنها ترى أن الالتزام بالإجراءات والرقابة أمر ضروري لتحقيق الأمان.

وشرحت: «طالما بتخضع إنت كمان للرولز دي اللي بتتعمل عليا وعلى غيري وزيي زي غيري»، فإن ذلك يجعل المواطن يشعر بالاطمئنان، كما يحدث عند الخضوع لإجراءات التفتيش في المطار أو الأكمنة.

وكشفت الإعلامية أنها بعد الحصول على الشرائح، كان مع كل شريحة إيصال، فوضعتهما داخل محفظتها، ثم فوجئت وهي جالسة بأن هاتف ابنتها تلقى مكالمة فائتة من الرقم الذي كانت قد وضعته في المحفظة.

وقالت إن ابنتها ظنت في البداية أنها ربما أخرجت الشريحة واستخدمتها ثم نسيت، لكنها فتحت المحفظة وأخرجت الكارت وشغلته للتأكد من الرقم، لتجد أن الشريحة بالفعل كانت موجودة معها. وأكدت: «لحد النهاردة أنا مش عارفة إيه اللي حصل»، مشيرة إلى أن الأمر لا يزال يمثل علامة استفهام بالنسبة إليها.

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