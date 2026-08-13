بسمة وهبة تحذر: ممكن تلاقي خطوط محمول باسمك وإنت ما تعرفش عنها حاجة

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من خطورة اكتشاف المواطنين وجود أرقام تليفون محمول مسجلة بأسمائهم وبياناتهم الشخصية وأرقامهم القومية، رغم أنهم لم يشتروا هذه الخطوط أو يستخدموها أو يعرفوا عنها شيئًا، مؤكدة أن الأمر أصبح واقعًا خلال الأيام الأخيرة، ودفع عددًا من المواطنين إلى الدخول على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من عدم وجود خطوط مسجلة بأسمائهم دون علمهم.

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الخطورة لا تتوقف عند مجرد وجود رقم غير معروف باسم المواطن، لأن رقم الهاتف لم يعد وسيلة للمكالمات فقط، وإنما أصبح مرتبطًا بحسابات إلكترونية وخدمات مالية ومحافظ إلكترونية ومعاملات أخرى تعتمد على رقم الهاتف لإثبات الهوية أو تعريف المستخدم.

وتساءلت محذرة: «ماذا لو كان في شخص بيستخدم خط باسمك في نشاط غير قانوني؟»، مشيرة إلى أن بيانات المواطن تكون مسجلة على الخط، ما قد يدخله في مشكلة لا يعرف عنها أي شيء، ثم يصبح مطالبًا بإثبات أن الرقم لم يكن تحت سيطرته أو بعلمه ولا يمت إليه بصلة، قائلة: «أثبت بقى إن إنت بريء، على بال ما تثبت إنك بريء تكون إنت يعني اتجلط، أثبت إن الخط مش خطك وإن إنت مش إنت».

وأشارت إلى أن تسجيل خطوط باسم المواطنين دون علمهم قد يحدث من خلال أكثر من سيناريو، موضحة للمشاهدين: «أي حد في الدنيا معاه صورة بطاقتك ممكن يعمل بيها خطوط زي ما هو عايز»، خاصة أن الشخص الذي يستخدم الخط قد يتولى دفع الفاتورة، وبالتالي لا تصل إلى صاحب البيانات فاتورة تكشف له وجود الرقم المسجل باسمه. ووجهت تحذيرًا للمواطنين الذين لم يكتشفوا وجود خطوط غريبة بأسمائهم، قائلة: «خلي باله علشان ميحصلش معاه كده».

وشددت بسمة وهبة على ضرورة أن تتحمل شركات المحمول مسؤوليتها في إبلاغ عملائها فور إصدار أي أرقام جديدة بأسمائهم، مقترحة أن ترسل الشركة رسالة واضحة إلى العميل تفيد بأنه تم إصدار خط جديد باسمه، مع توضيح رقم الخط، على غرار الرسائل التي ترسلها الشركات بشأن سداد الفواتير أو قرب انتهاء الباقات، قائلة: «طب خلاص إنت ابعتلي بقى رسالة عرفني فيها إنه في خط تم عمل خط جديد رقمه كذا كذا باسمك يا فلان الفلاني».

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