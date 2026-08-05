شردي: انتقال محمد صلاح إلى طرابزون قد يعزز التقارب الإنساني بين مصر وتركيا

قال الإعلامي محمد شردي إن انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي لا يجب النظر إليه من الجانب الرياضي أو المادي فقط، معتبرًا أن وجود اللاعب المصري في تركيا قد يسهم في تعزيز التقارب الإنساني والاجتماعي بين الشعبين المصري والتركي.

وأضاف شردي، خلال برنامج «الحياة اليوم»، أن العلاقات بين مصر وتركيا شهدت تقاربًا خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن شعبية محمد صلاح وتواجده مع نادي طرابزون قد تفتح مجالًا جديدًا للتواصل بين الجماهير التركية والمصرية.

وأوضح أن جماهير النادي التركي ستتعرف بشكل أكبر على اللاعب المصري، بينما سيتابع عدد من الجماهير المصرية مباريات طرابزون بسبب وجود صلاح، ما قد يخلق حالة من التقارب بين مشجعي النادي والجماهير المصرية.

وأشار شردي إلى أن تأثير محمد صلاح قد يمتد إلى ما هو أبعد من كرة القدم، مستشهدًا بما وصفه بتأثير اللاعب السابق في المجتمع البريطاني خلال مسيرته مع ليفربول.

وتطرق إلى أسباب اختيار صلاح للنادي التركي، معتبرًا أن انتقاله إلى فريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب قد يمنحه دورًا أكبر داخل الفريق، خاصة بعد تصريحات أشارت إلى أن التعاقد معه يهدف إلى الاستفادة من خبراته وتعليم اللاعبين الشباب.

وأكد أن انتقال صلاح يمثل، من وجهة نظره، خطوة تتجاوز الأبعاد الرياضية، وترتبط بصناعة الاسم والمجد وترك تأثير أوسع داخل المنطقة.

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