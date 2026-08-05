بـ20 قرشا وزن 90 جراما.. التموين: لا مساس بسعر ووزن الخبز المدعم

أكد أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، أن منظومة الخبز مستقرة يعمل فيها أكثر من 26 الف مخبز على مستوى الجمهورية وهناك استقرار تام في عمل المنظومة الجديدة .



وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة " مودرن"، :" وزن رغيف الخبز المدعم كما هو 90 جرام وحصة المواطن كما هي 5 ارغفة في اليوم ولا مساس بالكميات وسعر رغيف الخبز المدعم 20 قرش على بطاقة التموين ".



وأكمل أحمد كمال :" الخبز السياحي يخضع لآليات العرض والطلب ويتم طرح السلع بأسعار مناسبة وتم إصدار توجيه وزاري لتنظيم وزن وسعر الخبز السياحي ".

ولفت أحمد كمال :" وزن الرغيف السياحي 80 جرام بـ 2 جنيه و60 جرام بجنيه ونصف و40 جرام بجنيه واحد ".

وتابع احمد كمال :" لدينا منظومة شكاوى موحدة لتلقي أي شكوى من أي تجاوز في سعر ووزن الخبز المدعم او الخبز السياحي ".

وأكمل أحمد كمال :" هناك حملات تفتيش دورية بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والأجهزة الرقابية ".

