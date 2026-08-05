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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ مع الخبز.. قد يسبب هذه الأعراض

خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ مع الخبز.. قد يسبب هذه الأعراض
خبيرة تغذية تحذر من تناول البطيخ مع الخبز.. قد يسبب هذه الأعراض
ولاء عادل

يعد البطيخ الأحمر من أكثر الفواكه استهلاكًا خلال فصل الصيف، إلا أن طريقة تناوله قد تؤثر في عملية الهضم لدى بعض الأشخاص، وفي هذا السياق، ووفقًا لما نقله موقع Absatz.media عن خبيرة التغذية الروسية داريا روساكوفا، فإن تناول البطيخ مع الخبز قد يسبب الانتفاخ ويرفع مستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

وأوضحت خبيرة التغذية أن الجمع بين البطيخ والخبز يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الفركتوز والكربوهيدرات في الوقت نفسه، وهو ما قد يرفع المؤشر الجلايسيمي للوجبة، ويسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر بالدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالسكري أو مقاومة الإنسولين أو ضعف تحمل الجلوكوز.

لماذا قد يسبب البطيخ مع الخبز الانتفاخ؟

أشارت روساكوفا إلى أن هذا المزيج قد يؤدي إلى اضطرابات في الجهاز الهضمي، نتيجة احتوائه على نسبة مرتفعة من السكريات البسيطة والألياف، وهو ما قد يسبب الانتفاخ والغازات وتخمر الطعام داخل الأمعاء لدى بعض الأشخاص.

وأضافت أن الارتفاع المفاجئ في سكر الدم قد يزيد العبء على البنكرياس، خاصة لدى الأشخاص الأكثر عرضة لاضطرابات التمثيل الغذائي.

من الأشخاص الذين يجب عليهم تجنب هذا المزيج؟

تنصح خبيرة التغذية بعدم تناول البطيخ مع الخبز إذا كان الشخص يعاني من:

  • مرض السكري.
  • مقاومة الإنسولين.
  • ضعف تحمل الجلوكوز.
  • أمراض الجهاز الهضمي.
  • أمراض القلب والأوعية الدموية.
  • أمراض الكلى.

تحذير من إضافة صلصة الصويا

كما حذرت من تناول البطيخ مع صلصة الصويا، موضحة أن ارتفاع نسبة الصوديوم فيها قد يؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم، وهو ما قد يزيد من المشكلات الصحية لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو المعرضين للإصابة بالوذمة.

وأكدت أن الاستفادة من البطيخ تكون أفضل عند تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، مع مراعاة الحالة الصحية لكل شخص، خاصة لمن يعانون من الأمراض المزمنة أو اضطرابات سكر الدم.

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