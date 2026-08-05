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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان العلوم واللغة الإنجليزية

امتحانات المعاهد الأزهرية
امتحانات المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

يواصل طلاب الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية والقراءات، امتحانات الدور الثاني اليوم، الأربعاء 5 أغسطس.

ويؤدي طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية امتحان الدور الثاني اليوم في مادة العلوم واللغة الإنجليزية، ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم وتجويده، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وبدأت امتحانات الدور الثاني السبت الموافق الأول من أغسطس لجميع الشهادات الأزهرية ما عدا المرحلة الثانوية، على أن تنتهي امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية الابتدائية يوم السادس من أغسطس، وتنتهي للشهادة الإعدادية يوم الثامن من أغسطس، وتنتهي للبرنامج التأهيلي يوم السادس من أغسطس.

 

امتحانات المعاهد الأزهرية

وشدد قطاع المعاهد الأزهرية، على جميع المناطق بضرورة متابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، والاطمئنان إلى جاهزية جميع اللجان، ومناقشة آليات العمل، والتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن انتظام سيرها وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

كذلك إجراء جولات تفقدية لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك للوقوف على مدى جاهزية اللجان للامتحانات، والتأكد من استيفاء جميع التجهيزات اللازمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة تحقق الانضباط والراحة للطلاب.

كما أكد ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، والتأكد من جاهزية اللجان من حيث الأثاث، والإضاءة، والتهوية، وتوافر وسائل الأمن والسلامة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة لسير الامتحانات، بما يضمن أداء الطلاب لامتحاناتهم في أجواء يسودها الهدوء والانضباط.

كما تم التأكيد على تسخير جميع الإمكانيات لإنجاح امتحانات الدور الثاني، من خلال التنسيق المستمر بين إدارة الامتحانات والإدارات التعليمية، ومتابعة جاهزية اللجان أولًا بأول، بما يضمن حسن سير العمل داخل جميع اللجان، تنفيذًا لتوجيهات قيادات الأزهر الشريف بضرورة توفير أفضل السبل لأبنائنا الطلاب، وتحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية في جميع أعمال الامتحانات.

طلاب الشهادات الأزهرية الشهادات الأزهرية امتحانات الدور الثاني طلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية مادة العلوم اللغة الإنجليزية

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