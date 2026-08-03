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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

امتحانات الدور الثاني
امتحانات الدور الثاني
أ ش أ

انتظمت أعمال امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية و الإعدادية الأزهرية، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، وشهادات القراءات بشمال سيناء ، اليوم الاثنين، وسط إجراءات تنظيمية وإدارية مشددة، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة الأزهرية، في تصريح صحفي، إن طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، وطلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون الامتحان فى اللغة العربية الورقة الأولى«المطالعة والنصوص وفنون الكتابة».

أضاف السايس، أن طلاب شهادة التجويد بمعهد القراءات يؤدون الامتحان فى مواد القرآن الكريم والخط والإملاء، بينما يؤدي طلاب شهادة التخصص فى معهد القراءات الامتحان في مواد البلاغة وتراجم القراء وتاريخ المصحف، ويؤدي طلاب شهادة عالية القراءات في معهد القراءات الامتحان في مادة القراءات علمياً، ويؤدى طلاب البرنامج التأهيلى للملحقين على الشهادة الاعدادية الأزهرية الامتحان فى مادة اللغة العربية الورقة الثانية «المطالعة والنصوص وفنون الكتابة».

وأشار السايس، إلى تجهيز وإعداد اللجان الامتحانية، وتزويدها بكافة الاحتياجات اللازمة لأداء الطلبة للامتحانات فى سهولة ويسر، مشدداً على ضرورة اتباع اللوائح و القوانين المنظمة لأعمال الامتحانات.

وبدأت امتحانات الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية وشهادات القراءات ، يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، حيث تستمر امتحانات المرحلة الابتدائية حتى الخميس 6 أغسطس 2026، فيما تختتم امتحانات البرنامج التأهيلي يوم الخميس 6 أغسطس 2026، وتنتهي امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 8 أغسطس 2026، فيما تنتهي امتحانات شهادة التجويد بمعاهد القراءات يوم السبت 8 أغسطس 2026، وتختتم امتحانات شهادتي العالية والتخصص بمعاهد القراءات يوم الأحد 9 أغسطس 2026 وذلك وفق الجداول المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية.

امتحانات الدور الثاني الإعدادية الابتدائية

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