موعد ومكان عزاء والدة محمد شبانة

أعلن الإعلامي محمد شبانة عبر حسابه على موقع "فيسبوك" عن موعد عزاء والدته الراحلة، السيدة فتحية يس أحمد عزيزة.

وأوضح شبانة أن العزاء سيُقام يوم الأربعاء 5 أغسطس بمسجد عمر مكرم بالتحرير القاهرة، وذلك بعد صلاة المغرب.

وقال شبانة في منشوره: "يقام عزاء المغفور لها بإذن الله والدتى،السيدة الفاضلة المرحومة/ فتحية يس احمد عزيزة

الأربعاء ٥ اغسطس، بمسجد عمر مكرم بالتحرير– القاهرة-بعد صلاة المغرب.

رحمها الله وغفر لها، ولا أراكم الله مكروهاً فى عزيز لديكم

انا لله وانا اليه راجعون".



وكان شُيّع جثمان السيدة فتحية يس أحمد عزيزة، والدة الإعلامي محمد شبانة، إلى مثواها الأخير، عقب أداء صلاة الجنازة عليها من المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء والإعلاميين.



وكان الإعلامي محمد شبانة قد أعلن وفاة والدته عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، في رسالة مؤثرة عبّر خلالها عن حزنه الكبير لفراقها، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً﴾.