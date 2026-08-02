بعد أزمة صورة السرير .. محمد شبانة يكشف إجراءات جديدة لتنظيم زيارة منزل العندليب

أصدر محمد شبانة، ابن شقيق العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، بيانًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كشف فيه تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا عقب تداول صورة لأحد الزوار وهو مستلقٍ على سرير عبدالحليم داخل منزله، مؤكدًا اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم الزيارات ومنع تكرار مثل هذه المواقف.

وأوضح محمد شبانة أن الأسرة تواصلت مع الزائر القادم من دولة الكويت، والذي أكد أنه التقط الصورة بشكل عفوي، ولم يكن يقصد الإساءة إلى عبدالحليم حافظ أو إلى أسرته، مشددًا على أنه يحمل كل الحب والتقدير للعندليب وللدولة المصرية.

وأضاف أن الخطأ جاء من الموظف الذي رافق الزائر أثناء الزيارة، وهو ما دفع الأسرة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.

بيان محمد شبانة

وأكد شبانة أن منزل عبدالحليم حافظ سيظل مفتوحًا أمام عشاق ومحبي العندليب من مختلف أنحاء العالم، لكن تحت إشراف كامل وتواجد مباشر من أفراد الأسرة، حفاظًا على مقتنيات الفنان الراحل وصونًا لقيمتها التاريخية.

واختتم البيان بالتأكيد على الاحترام المتبادل بين أسرة عبدالحليم حافظ وجميع محبيه في مصر والوطن العربي والعالم، مشددًا على أن الأسرة حريصة على استقبال عشاق العندليب بما يليق بتاريخه ومكانته الفنية الكبيرة.