تعود لحزب الله .. جيش الاحتلال ينفي علاقته بتفجيرات الحيش اللبناني

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العبوة الناسفة التي انفجرت في آلية عسكرية للجيش اللبناني اليوم ليست تابعة له.



وذكر جيش الاحتلال في بيان له أن العبوة التي انفجرت بآلية الجيش اللبناني تعود لحزب الله.



وأشار جيش الاحتلال العبوة انفجرت بآلية الجيش اللبناني في منطقة كفرا خارج المنطقة الأمنية ولم تعمل قواتنا فيها.

وفي وقت سابق من اليوم (الأحد)، تعرّضت آلية تابعة للجيش اللبناني لانفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة خمسة جنود من الجيش اللبناني.

ووقع الحادث في منطقة كفرا، خارج المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وهي منطقة لم تتواجد فيها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي إطلاقًا.