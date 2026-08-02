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بعد تصدره التريند.. من هو الإعلامي عمرو عصام زوج الإعلامية سارة أبو الوفا؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد تصدره التريند.. من هو الإعلامي عمرو عصام زوج الإعلامية سارة أبو الوفا؟

حفل زفاف عمرو عصام
حفل زفاف عمرو عصام
يارا أمين

تصدر اسم الإعلامي عمرو عصام محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء عن تجاوز قيمة شبكة زواجه من الإعلامية سارة أبو الوفا حاجز الـ 10 ملايين جنيه، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

وفي ظل الاهتمام المتزايد بالثنائي، يبحث كثيرون عن أبرز المعلومات المتعلقة بالإعلامي عمرو عصام، الذي استطاع أن يحقق حضورًا لافتًا في المجال الإعلامي خلال السنوات الأخيرة.

من هو عمرو عصام؟

إعلامي ومذيع مصري يعمل في الإذاعة والتلفزيون.

يقدم برنامج “الصبح خير” عبر إذاعة نغم FM، والذي يناقش عددًا من الموضوعات الاجتماعية والفنية والترفيهية.

سبق أن قدم برنامج “Tech Week” على قناة TEN TV، المتخصص في متابعة أحدث أخبار التكنولوجيا والابتكارات الرقمية.

اشتهر بأسلوبه الهادئ في التقديم، واهتمامه بمحتوى التكنولوجيا إلى جانب البرامج الإذاعية.

يحرص على التفاعل مع متابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشاركهم جانبًا من حياته المهنية والشخصية.

وتصدر اسم عمرو عصام قوائم الأكثر تداولًا بعد انتشار أخبار حفل زفافه على الإعلامية سارة أبو الوفا، خاصة مع الحديث عن قيمة الشبكة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، ودفع الكثيرين للبحث عن مسيرته الإعلامية وحياته المهنية.

من هو عمرو عصام عمرو عصام سارة أبو الوفا برنامج “Tech Week” برنامج “الصبح خير”

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