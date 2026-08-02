نور قدري لصدى البلد: «SNL بالعربي» تجربة مميزة.. وأتمنى عودته من جديد (خاص)

أكدت الفنانة نور قدري أن مشاركتها في برنامج SNL بالعربي تُعد واحدة من أهم التجارب الفنية في مشوارها، مشيرة إلى أن البرنامج كان له فضل كبير في تعريف الجمهور بها وإبراز موهبتها، إلى جانب كونه مساحة حقيقية للإبداع وتقديم أفكار كوميدية مختلفة.

وخلال لقاء خاص لموقع صدي البلد تحدثت نور قدري عن ذكرياتها مع البرنامج، مؤكدة أن التجربة كانت مبهجة واستثنائية على المستويين الفني والإنساني، وأنها استمتعت بكل لحظة شاركت فيها، خاصة في ظل الأجواء الإبداعية التي كانت تسود فريق العمل.

وأوضحت أن SNL بالعربي لم يكن مجرد برنامج كوميدي، بل كان منصة ساهمت في تسليط الضوء على عدد كبير من الفنانين، ومنحهم فرصة للوصول إلى الجمهور بشكل أوسع، مؤكدة أن البرنامج كان سببًا في زيادة شعبيتها وتعريف المشاهدين بها، إلى جانب اكتشاف مواهب عديدة أثبتت حضورها في الساحة الفنية بعد ذلك.

وأضافت أن النجاح الكبير الذي حققه البرنامج فاق توقعاتها، لافتة إلى أن ردود فعل الجمهور والإقبال على متابعة حلقاته كانا دليلًا على تميز التجربة، وهو ما جعلها تحتفظ بذكريات خاصة من فترة مشاركتها فيه.

وأعربت نور قدري عن أمنيتها في عودة SNL بالعربي مرة أخرى، مؤكدة أن الساحة الفنية لا تزال بحاجة إلى مثل هذه التجارب التي تجمع بين الكوميديا والإبداع وتمنح الفنانين فرصًا لتقديم مواهبهم بشكل مختلف، خاصة أن البرنامج استطاع خلال فترة عرضه أن يترك بصمة واضحة في قلوب المشاهدين وأن يحقق نجاحًا لافتًا.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن تجربة SNL بالعربي ستظل من التجارب الأقرب إلى قلبها، لما حققته لها من انتشار، ولما وفرته من فرصة للعمل وسط فريق مبدع، معربة عن أملها في أن يعود البرنامج من جديد بنفس الروح التي حقق بها نجاحه الكبير.