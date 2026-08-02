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أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أمير محروس: عمرو دياب سجّل 37 أغنية في الألبوم الأخير ونزل منها 12 فقط

أمير محروس
أمير محروس
أحمد إبراهيم

أكد المهندس والملحن أمير محروس أن النجاح المستمر للهضبة عمرو دياب يعود إلى حرصه الدائم على تطوير نفسه والبحث عن الأفضل في كل عمل يقدمه، مشيرًا إلى أن التحضير لأحدث ألبوماته استغرق عدة أشهر من العمل المكثف.

وخلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، على قناة "CBC" أوضح محروس أنه رافق عمرو دياب منذ ألبوم “ميال”، بدايةً كمساعد مهندس صوت، ثم شارك معه في عدد من أبرز الألبومات، منها “قمرين” و”تملي معاك” و”حبيبي ولا على باله”، قبل أن يتجدد التعاون بينهما منذ عام 2019.

وقال محروس إن عمرو دياب هو من علّمه فلسفة التدقيق في العمل، موضحًا أن الهضبة لا يكتفي بتسجيل الأغاني، بل يعيد تقييمها مرارًا للوصول إلى أفضل نتيجة، مضيفًا: “عمرو هو اللي معلمنا العصر.. هو بيعصر نفسه الأول، وبعدها إحنا بنعصر”.

وأشار إلى أن الألبوم الأخير بدأ التحضير له منذ شهر يناير، وأن عمرو دياب سجّل 37 أغنية كاملة قبل أن يستقر على 12 أغنية فقط لطرحها في الألبوم، مؤكدًا أن هذا أكبر عدد من الأغاني سجّله الهضبة في مرحلة الاختيار.

وأضاف أن عمرو دياب يستمع إلى جميع الأغاني بصوته قبل اتخاذ القرار النهائي، لأنه يريد أن يتذوقها كما سيتذوقها الجمهور، ولا يبحث عن الإشادة فقط، بل يحرص على الاستماع إلى آراء المقربين الذين يثق في قدرتهم على النقد الموضوعي.

وأوضح محروس أن الثقة المتبادلة بينه وبين عمرو دياب جعلته المهندس الوحيد الذي يمكن للهضبة أن يترك له العمل داخل الاستوديو ويغادر مطمئنًا، مؤكدًا أن العلاقة بينهما تقوم على التفاهم والكيمياء المشتركة، رغم وجود اختلافات في الرأي أحيانًا، لكنها تكون دائمًا بهدف الوصول إلى الأفضل.

واختتم محروس حديثه بالتأكيد على أن سر استمرار نجاح عمرو دياب يكمن في شغفه الحقيقي بإسعاد الجمهور، قائلًا إن الهضبة أثناء صناعة أي أغنية يتخيل جمهوره وردود فعله على المسرح، ويحرص على تقديم أعمال تمنح الناس طاقة إيجابية وتخفف عنهم ضغوط الحياة.

أمير محروس اخبار الفن نجوم الفن

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