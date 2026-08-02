مراد مكرم يخوض تجربة غنائية جديدة بـ«سكر نبات»

طرح الفنان مراد مكرم أحدث أعماله الغنائية بعنوان «سكر نبات» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية، في تجربة احترافية في مجال الغناء، بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج، مؤكدًا أن الأغنية تمثل البداية لمشروع غنائي جديد يسعى إلى تقديمه خلال الفترة المقبلة.

أغنية «سكر نبات» من كلمات محمود شوقي، وألحان وتوزيع شريف الوسيمي، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وتحدث مراد مكرم عن خوضه تجربة الغناء، قائلًا في تصريحات صحفية: «بمجرد ما أخدت قرار إني أخوض تجربة الغناء، اتعرضت عليَّ أكتر من أغنية، لكن سكر نبات، شدتني من أول مرة بسبب كلماتها الخفيفة والجميلة، وحسيت إنها أغنية تدخل القلب بسهولة، واخترت إنها تكون البداية المناسبة قبل ما أقدم باقي الألوان الغنائية اللي نفسي أغنيها، علشان كده اخترتها تكون أول خطوة في المشروع الجديد اللي بشتغل عليه».

وأضاف: «سكر نبات قريبة جدًا من شخصيتي الحقيقية، فيها روح مرحة وخفيفة، ويمكن الناس متعودة تشوفني بشكل مختلف كممثل أو إعلامي، لكن دي شخصيتي في الحقيقة، وحبيت الجمهور يتعرف عليها من خلال الأغنية».

وعن اختيار الأغنية، وهل جاءت بترشيح من المنتج ريتشارد الحاج، قال: «لا، الأغنية كانت بإجماع كل فريق العمل، من أول ما سمعناها خطفت قلوبنا كلنا، وكلنا اتفقنا إنها تستحق تكون البداية».

وردًا على اللقب الأقرب إليه بين الممثل والمطرب والإعلامي، قال مراد مكرم: «أكيد هحافظ على التوازن بين التمثيل والغناء والتقديم، لأن الثلاثة بالنسبة لي مجالات بحبها جدًا، ومش شايف إن واحد فيهم لازم يكون على حساب التاني».

كما كشف أن موعد طرح الأغنية جاء باقتراح من المنتج ريتشارد الحاج، موضحًا: «اختيار توقيت نزول الأغنية كان من وجهة نظر المنتج ريتشارد الحاج، وأنا اعتبرها مجرد بداية، وعندي أفكار ومشروعات غنائية كتير خلال الفترة الجاية، لكن مستني الأول أشوف رد فعل الجمهور على سكر نبات».

وعن رؤيته للمشهد الغنائي في مصر، قال: «الساحة الغنائية حاليًا مليانة مطربين ومغنين مميزين، وفيها تنوع كبير سواء في الكلمات أو الألحان، وده شيء صحي جدًا، سواء مع النجوم الكبار أو الأصوات الجديدة اللي لسه بتبدأ طريقها».

وأضاف: «السوشيال ميديا أصبحت عنصر مهم في قياس نجاح أي أغنية أو تجربة جديدة، لكنها ليست المعيار الوحيد، لأن النجاح الحقيقي بيستمر مع الوقت، وأنا سعيد جدًا بالتعاون مع ريتشارد الحاج، لأنه منتج مغامر وذكي وفنان، وعنده رغبة حقيقية في تقديم أشكال مختلفة من الموسيقى، وهو ما جعل أفكارنا تتقاطع، وإن شاء الله نقدم معًا أعمالًا مختلفة خلال الفترة المقبلة».

كلمات اغنية سكر نبات

تقول كلمات الأغنية: «طعمة وأطعم من الأناناس والخدود طارحين رمان، نور عنيكي بريق ألماس والجمال ده جمال غزلان، ياللي متشافة قمرا في تكوينك واللي فرقك كمان سحر في عيني، كده في العيون عامل قلبان، كنافة عسل وسكر وزبيب ومكسرات، لون قلبك فتة بيضا والروح سكر نبات، دا إنتي متشكلة في نور نجماية، وإنتي في الحسن قمراية، وآيه يا بحور هوى منسمة أفراح».