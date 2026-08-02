أشرف عبد الباقي يشيد بكارولين عزمي: تفاجأت بطاقتها على خشبة المسرح

أشاد النجم أشرف عبد الباقي بالنجمة الشابة كارولين عزمي والتي تشاركه البطولة النسائية في مسرحية "الساحل الشرير"، مؤكدا أنها تتمتع بموهبة كبيرة على المسرح وأنه تفاجئ بطاقتها على خشبة المسرح، بالإضافة إلى التزامها بالحضور قبل موعدها.



كما أشاد عبد الباقي في تصريحات تليفزيونية له بباقي فريق العمل، مؤكدا أنه محظوظ بهذا الفريق.



ومسرحية الساحل الشرير تعرض كل خميس وجمعة من كل أسبوع حتى نهاية فصل الصيف بالساحل الشمالي، ورفعت المسرحية شعار كامل العدد طوال الأسابيع الماضية منذ بداية عرضها، ويشارك في العرض عدد كبير من الفنانين من بينّهم أحمد عبد الوهاب، كريم عفيفي، وغيرهم من الفنانين.



وعلى جانب آخر تعيش كارولين عزمي حالة من النشاط الفني، حيث تنتظر يوم ١٢ أغسطس الجاري عرض فيلم "محمود التاني"، ويشاركها البطولة كل من أحمد غزي، أحمد بحر "كزبرة"، جنا الأشقر، تامر هجرس، ومن تأليف إياد صالح وإخراج عبد العزيز النجار.



تدور قصة فيلم "محمود التاني" في إطار كوميدي حول شابين يحملان نفس الاسم "محمود"، ولكنهما ينتميان إلى عالمين مختلفين تماماً في الطباع والخلفية الاجتماعية، وتدفعهما الظروف لتبادل الأدوار وتتوالى المفارقات الساخرة والمواقف غير المتوقعة عندما يضطر كل منهما للتأقلم مع حياة الآخر.