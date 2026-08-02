القبض على 5 أشخاص تعدوا على آخر بأسلحة بيضاء في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص؛ لقيامه بالتعدي بالضرب على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته في كفر الشيخ.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يوليو المنقضي تبلغ لمركز شرطة الحامول من (عامل) بتضرره من (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") جميعهم مقيمون بدائرة المركز، لقيامهم بالتعدي عليه بالسب والضرب باستخدام أسلحة بيضاء، وإحداث إصابته بجروح قطعية متفرقة؛ لخلافات بينه وبين أحد أفراد المشكو في حقهم.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم ، وتم بإرشادهم ضبط (الأسلحة البيضاء المستخدمة في التعدي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.