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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مجلس القضاء الأعلى يعتمد ترقية 1401 من أعضاء الهيئات القضائية للعام القضائي الجديد

درا القضاء العالي
درا القضاء العالي
إسلام دياب

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار ربيع لبنة رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2026/2027.

جاء ذلك تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه بين المستشار محمود الشريف وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى بشأن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد مشروع الحركة القضائية والتوسع في إقرار الرغبات والترقيات.

وأكد المجلس أن مشروع الحركة جاء وفقًا لما انتهت إليه أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، والتفتيش القضائي بوزارة العدل، والنيابة العامة، وشمل التعيين في وظائف رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم، إلى جانب التنقلات والتبادل بين القضاء والنيابة العامة.

مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية العام القضائي 2026 2027 وزير العدل مشروع الحركة القضائية

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