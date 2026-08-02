أشعلوا النيران.. القبض على شخصين استعرضا بسيارة فى حفل زفاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية وقيام أحد مستقليها بالجلوس أعلى سقف السيارة وإضرام النيران بإستخدام عبوة مبيد حشرى معرضين حياتهم والمواطنين للخطر بالإسكندرية.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مالك مقهى ، "لا يحمل رخصة قيادة") ، ومستقلها رفقته (عامل بالمقهى - مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بتاريخ 30 يوليو المنقضى على النحو المشار إليه بقصد الإستعراض حال توجههما للمشاركة بحفل زفاف أحد أقاربهما.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









