البيتكوين يحافظ على تداولاته فوق 63 ألف دولار

حافظت عملة البيتكوين على تداولاتها فوق مستوى 63 ألف دولار، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا، في وقت استوعبت فيه الأسواق تداعيات الخسائر المتزايدة المرتبطة بثغرة أمنية في محافظ كولد كارد، وهي أجهزة مخصصة لتخزين عملة البيتكوين دون اتصال بالإنترنت، إلى جانب استمرار مبيعات مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا من العملة المشفرة.

ووفقًا لبيانات "جالاكسي ريسيرش"، المتخصصة في أبحاث وتحليل الأصول الرقمية، بلغت الخسائر الناجمة عن الثغرة الأمنية في محافظ كولد كارد نحو 1367 بيتكوين، بقيمة تقترب من 89 مليون دولار. وجرى تداول البيتكوين عند 63262.4 دولارًا، مرتفعًا بنسبة 0.35%.

وأظهرت البيانات أن موجة ثالثة من عمليات التحويل استنزفت نحو 208 بيتكوين من 1912 عنوانًا بين عصر الجمعة وصباح السبت، ليرتفع إجمالي العناوين المتضررة عبر الموجات الثلاث إلى 4585 عنوانًا.

وأوضحت التقارير، أن الثغرة تعود إلى إصدار للبرمجيات صدر في مارس 2021، استخدم مولدًا عشوائيًا يمكن التنبؤ به عند إنشاء مفاتيح المحافظ، بدلًا من الاعتماد على النظام العشوائي المدمج في الجهاز، ما أتاح للمهاجمين إعادة توليد المفاتيح الخاصة دون الحاجة إلى الوصول الفعلي إلى المحافظ.

وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات الشركات من الضغوط على السوق، بعدما باعت مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا 2628 بيتكوين إضافية بقيمة تقارب 165 مليون دولار، لترتفع مبيعاتها الإجمالية إلى 7281 بيتكوين من أصل 11542 بيتكوين كانت قد اشترتها سابقًا مقابل نحو 1.37 مليار دولار، بمتوسط تكلفة بلغ 118522 دولارًا للعملة الواحدة.

وفي المقابل.. أشار التقرير إلى أن ملكية البيتكوين تتجه بصورة متزايدة نحو الصناديق المتداولة في البورصة والمؤسسات المالية والحكومات، بعد أن سجلت الصناديق الفورية المتداولة تدفقات استثمارية تجاوزت 220 مليون دولار عقب فترة من التخارج المستمر، وهو ما قد يوفر مصدرًا طويل الأجل للطلب، رغم أن المخاوف المتعلقة بأمن المحافظ وعمليات البيع من جانب الشركات قد تحد من مكاسب العملة على المدى القريب.