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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زلزال الفجر .. الرعاية الصحية: رفع درجة الجاهزية بجميع المنشآت في المحافظات

الرعاية الصحية
الرعاية الصحية
عبدالصمد ماهر

في إطار المتابعة المستمرة لأي مستجدات، تؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الجاهزية بجميع المستشفيات والمجمعات الطبية ومراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع المتابعة اللحظية للموقف من خلال غرف إدارة الطوارئ والأزمات بالهيئة وفروعها، وذلك في أعقاب الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين فجر اليوم.

وتتابع الهيئة، على مدار الساعة، جاهزية أقسام الطوارئ والرعايات المركزة، وتوافر الأطقم الطبية بجميع المنشآت الصحية التابعة لها، إلى جانب التأكد من كفاءة منظومات الكهرباء والطاقة الاحتياطية والغازات الطبية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يضمن سرعة التعامل مع أي مستجدات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

كما تؤكد الهيئة استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، في إطار منظومة الدولة المتكاملة لإدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن الحفاظ على جاهزية المنشآت الصحية واستدامة تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتؤكد الهيئة العامة للرعاية الصحية استمرار تقديم خدماتها الصحية بكامل الجاهزية من خلال جميع منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع مواصلة المتابعة الدقيقة للموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقديم الرعاية الصحية بالكفاءة والجودة العالية.

وتجدد الهيئة تأكيدها أن سلامة المواطنين وجودة واستمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية تمثل أولوية قصوى، وأن جميع فرق العمل بالهيئة على أهبة الاستعداد للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بما يعكس جاهزية منظومة التأمين الصحي الشامل وقدرتها على الاستجابة بكفاءة واحترافية في مختلف الظروف.

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