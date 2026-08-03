محافظ القاهرة: متابعة ميدانية لتداعيات الزلزال والتأكيد على جاهزية جميع الأجهزة

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عدم وجود إصابات أو وفيات داخل نطاق المحافظة ناتجة عن الزلزال الذي حدث فجر اليوم، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل متابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المختصة، للتعامل مع أي مستجدات فور ورودها.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ القاهرة اجتماعًا بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة تداعيات الهزة الأرضية التي تعرضت لها مصر حوالى الساعة الثالثة صباح اليوم الاثنين، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، طبقًا لما سجلته محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية .

وتواصل محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربعة للتأكد من عدم وجود أي تداعيات أو أضرار ناتجة عن الهزة الأرضية.

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتواجد رؤساء الأحياء بالشارع لمتابعة أي تداعيات..ويمكن للمواطنين التواصل للإبلاغ عن أي طارئ على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496 أو114.