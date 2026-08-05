مفاجأة وتحركات جديدة في سعر البيض والأرز والزيت.. آخر تحديث لأسعار السلع في الأسواق اليوم

شهدت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026 تحركات متباينة، حيث تصدر الشاي قائمة السلع الأكثر ارتفاعًا، بينما سجلت المكرونة المعبأة أكبر انخفاض، في الوقت الذي تباينت فيه أسعار الزيوت والبقوليات والبيض بين الارتفاع والتراجع، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتغيرات أسعار السلع اليومية.

وجاءت أكبر الزيادات في سعر الشاي الذي ارتفع بنحو 12.29 جنيهًا للكيلو، كما ارتفع سعر زيت الذرة والبيض والسكر والدقيق والفول، في المقابل سجلت المكرونة المعبأة انخفاضًا كبيرًا بلغ 6.48 جنيه، إلى جانب تراجع العدس والأرز وعدد من السلع الغذائية الأخرى.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

الأرز المعبأ سجل 34.69 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.33 جنيه.

زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) سجل 98.61 جنيهًا للتر بانخفاض 0.52 جنيه.

المكرونة المعبأة 400 جرام سجلت 21.88 جنيهًا بانخفاض 6.48 جنيه، وهو أكبر تراجع بين السلع اليوم.

المكرونة المعبأة كيلو سجلت 28.04 جنيهًا بانخفاض 0.32 جنيه.

العدس المعبأ (صحيح) سجل 67.93 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.54 جنيه.

العدس المعبأ (صحيح) سجل 63.37 جنيهًا للكيلو بانخفاض 5.10 جنيه.

المكرونة السائبة سجلت 26.08 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.05 جنيه.

البيض البلدي (كرتونة 30 بيضة) سجل 122.53 جنيهًا بانخفاض 1.10 جنيه.

العدس الأصفر المعبأ سجل 67.44 جنيهًا للكيلو بانخفاض 0.37 جنيه.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

الفول المعبأ سجل 62.51 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.72 جنيه.

الدقيق المعبأ سجل 27 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.46 جنيه.

زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) سجل 99.58 جنيهًا للتر بارتفاع 0.45 جنيه.

السكر المعبأ سجل 35.82 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.90 جنيه.

الفول المعبأ (مجروش) سجل 62.88 جنيهًا للكيلو بارتفاع 0.77 جنيه.

البيض سجل 106 جنيهات للكرتونة بارتفاع 1.01 جنيه.

البيض الأبيض سجل 4.46 جنيه للبيضة بارتفاع 0.09 جنيه.

البيض الأحمر سجل 4.56 جنيه للبيضة بارتفاع 0.09 جنيه.

البيض البلدي سجل 5.14 جنيه للبيضة بارتفاع 0.07 جنيه.

شاي العروسة 40 جرامًا سجل 11.28 جنيهًا للعبوة بارتفاع 0.19 جنيه.

شاي ليبتون 40 جرامًا سجل 13.10 جنيهًا للعبوة بارتفاع 0.28 جنيه.

زيت الذرة سجل 119.18 جنيهًا للتر بارتفاع 1.21 جنيه.

الشاي سجل 247.17 جنيهًا للكيلو بارتفاع 12.29 جنيهًا، ليحقق أكبر زيادة سعرية بين السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم.