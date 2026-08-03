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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع قوي في أسعار الشاي وارتفاع زيوت الطعام .. تعرف على أسعار السلع اليوم

ارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق وتراجع بعض السلع الأخرى
ارتفاع أسعار زيوت الطعام في الأسواق وتراجع بعض السلع الأخرى
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026، تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض، وسط تراجع ملحوظ في أسعار بعض المنتجات، مقابل زيادة أسعار سلع أخرى، كان أبرزها شاي ليبتون 40 جرام الذي سجل أكبر انخفاض بين السلع المدرجة، بينما ارتفع سعر المكرونة المعبأة 400 جرام بشكل ملحوظ. كما واصلت أسعار الزيوت والعدس والفول تسجيل زيادات متفاوتة، في حين شهدت أسعار البيض تحركات محدودة بين الارتفاع والانخفاض.

أسعار كرتونة البيض اليوم

سجل متوسط سعر كرتونة البيض اليوم نحو 104.99 جنيه، بزيادة قدرها 1.32 جنيه، فيما تراوح سعر الكرتونة بين 102.05 جنيه و107.82 جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيض البلدي، الكرتونة التي تضم 30 بيضة، نحو 123.63 جنيه، بزيادة قدرها 0.21 جنيه.

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وعلى مستوى سعر البيضة الواحدة، سجل متوسط سعر البيض الأبيض نحو 4.37 جنيه، بانخفاض قدره 0.16 جنيه، فيما بلغ سعر البيضة الحمراء نحو 4.47 جنيه، بتراجع قدره 0.18 جنيه، بينما سجلت البيضة البلدي نحو 5.07 جنيه، بانخفاض قدره 0.11 جنيه.

أسعار السلع التي انخفضت اليوم

تصدرت أسعار شاي ليبتون 40 جرام قائمة السلع الأكثر انخفاضًا، بعدما تراجع متوسط سعر العبوة إلى 12.82 جنيه، بانخفاض قدره 7.02 جنيه 

كما انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة 400 جرام إلى 21.99 جنيه، بتراجع قدره 6.57 جنيه وبنسبة 23%.

وتراجع متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 62.64 جنيه للكيلو، بانخفاض قدره 3.67 جنيه وبنسبة 5.53%.

كما انخفض متوسط سعر المكرونة المعبأة للكيلو إلى 28.36 جنيه، بتراجع قدره 0.20 جنيه وبنسبة 0.70%.

أسعار السلع التي ارتفعت اليوم

جاءت المكرونة المعبأة 400 جرام ضمن قائمة التحركات السعرية الأبرز، وفقًا للبيانات المسجلة، بارتفاع قدره 5.01 جنيه وبنسبة 5.17%، كما ارتفع متوسط سعر الفول المعبأ المجروش إلى 62.11 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.66 جنيه وبنسبة 4.47%.

وصعد متوسط سعر العدس المعبأ الصحيح إلى 68.47 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 2.16 جنيه وبنسبة 3.26%، كما ارتفع سعر زيت الذرة إلى 117.97 جنيه للتر، بزيادة قدرها 3.61 جنيه وبنسبة 3.16%.

الزيوت في مصر

وسجل العدس الأصفر المعبأ نحو 67.81 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 1.89 جنيه وبنسبة 2.87%، بينما ارتفع متوسط سعر السكر المعبأ إلى 34.92 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.86 جنيه وبنسبة 2.52%.

كما زاد متوسط سعر زيت عباد الشمس إلى 99.13 جنيه للتر، بارتفاع قدره 2.17 جنيه وبنسبة 2.24%، وارتفع متوسط سعر الدقيق المعبأ إلى 26.54 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 0.51 جنيه وبنسبة 1.96%.

وصعد متوسط سعر الشاي إلى 234.88 جنيه للكيلو، بزيادة قدرها 3.61 جنيه وبنسبة 1.56%، فيما ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض بنسبة 1.27%، وسجل الفول المعبأ نحو 61.79 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 0.25 جنيه، 

بينما ارتفع سعر الأرز المعبأ إلى 35.02 جنيه للكيلو بزيادة قدرها 0.08 جنيه، 

كما زاد سعر المكرونة السائبة إلى 26.13 جنيه للكيلو بارتفاع قدره 0.11 جنيه.

أسعار السلع اليوم أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم سعر كيلو الأرز اليوم سعر زيوت الطعام سعر الشاي سعر كيلو السكر اليوم

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