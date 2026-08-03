بيان ناري .. وكيل فينيسيوس يرد على أنباء رحيله إلى أرسنال

أصدر وكيل أعمال نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بيانًا رسميًا ردًا على التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدًا رفضه التام لما وصفه بـ"الشائعات الكاذبة".

وقال وكيل اللاعب إن بعض وسائل الإعلام غير المهنية دأبت على نشر معلومات غير صحيحة ومضللة بهدف جذب الانتباه وتحقيق التفاعل، مشددًا على أن هذه الممارسات تضر باللاعبين وتسيء إلى سمعتهم.

وأضاف في البيان: "لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي عندما تنشر وسائل إعلام غير محترفة وغير مطلعة معلومات كاذبة ومضرة بهدف جذب الانتباه."

وتابع: "هذا الأمر غير مقبول، خاصة عندما يستهدف لاعبينا بشكل شخصي دون أي أساس، وهو أمر مزعج وضار وقد يصل إلى التشهير."

واختتم وكيل أعمال فينيسيوس بيانه بالتأكيد على ضرورة تحلي وسائل الإعلام والصحفيين بالمسؤولية والدقة عند تناول أخبار انتقالات اللاعبين، داعيًا إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها لتجنب الإضرار بالأطراف المعنية.

ويأتي هذا البيان في ظل انتشار تقارير خلال الساعات الماضية زعمت وجود اهتمام من أرسنال بالتعاقد مع فينيسيوس، وهي الأنباء التي نفاها وكيل اللاعب بشكل قاطع، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي معلومات صحيحة.