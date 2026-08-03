سبايدرمان: براند نيو داي.. يحقق ثاني أفضل افتتاح في تاريخ السينما

شهدت دور العرض السينمائي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع تدافعًا كبيرًا من الجمهور لمشاهدة فيلم شركة سوني الجديد "سبايدرمان: برَاند نيو داي"، الذي حقق ثاني أعلى إيرادات لعطلة نهاية أسبوع افتتاحية في تاريخ السينما.



وحقق الفيلم إيرادات محلية بلغت 355 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متخلفًا بفارق ضئيل عن فيلم "أفينجرز: إند غيم" الذي حقق 357 مليون دولار في أبريل 2019.



ساهم فيلم "ذي أوديسي" من إستديوهات يونيفرسال بإيرادات إضافية بلغت 51 مليون دولار في عطلته الأسبوعية الثالثة.



وبلغ إجمالي إيرادات شباك التذاكر لجميع الأفلام المعروضة هذا الأسبوع 430 مليون دولار، وهو أعلى إجمالي إيرادات لعطلة نهاية أسبوع من ثلاثة أيام في التاريخ.



تتميز صناعة السينما بتقلباتها بين نجاحات لافتة وفترات ركود، وهذا ما يجعل من المهم التوقف عند هذه اللحظة الاستثنائية. فالإيرادات المرتفعة هذا الأسبوع من المتوقع أن تمنح أصحاب دور العرض فرصة لتسوية بعض التزاماتهم المالية، وتخصيص جزء من الأرباح لمواجهة الأوقات الصعبة المقبلة، والاستثمار في أحدث تقنيات العرض الرقمي والصوت.



ويتوقع أن يشهد هذا العام أول زيادة صافية في عدد شاشات العرض السينمائي العاملة في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة.