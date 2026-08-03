قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفانتينو يلجأ إلى ترامب لإنقاذ كرسي رئاسة الفيفا
بعد زلزال الفجر| تنبيه عاجل للبحوث الفلكية يكشف حقيقة الوضع الزلزالي بمصر
الحكومة تبدأ مبكرا الترتيب لموسم الحج القادم وتشدد على الالتزام بالضوابط الصحية والطبية
حظر بيع الهواء | قرار عاجل في الأعلى للإعلام بإيقاف البرامج المخالفة
إغلاق أغنية تووليت المثيرة للجدل بعد اتهامات باستخدام لحن وليد سعد
بعد فوز الدنمارك على فرنسا.. شابات مصر يتأهلن إلي ربع نهائي مونديال اليد
توجيهات الرئيس السيسي.. مصر تُرسل شحنة مساعدات إنسانية إلى فنزويلا| صور
4 إجراءات رسمية في الحكومة بشأن موسم الحج 2027
ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة
بعد تهديدات ترامب .. جيش الدنمارك يرفع مدة الخدمة العسكرية إلى 11 شهرا
الأعلى للإعلام يحيل شكوى عبدالحليم علام ضد الصفحات الوهمية للجنة الشكاوى
فضيحة تهز تل أبيب.. اتهام جندي إسرائيلي ببيع سلاح عسكري والتورط في شبكة مخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم مصطفى تخطف الأنظار على الشاطئ

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ميرنا محمود

شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال علي الشاطئ  ،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وكانت الفنانة ريم مصطفى،  قد أحيت ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها، بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة وحزنها الكبير لفقدانها.

وفي رسالتها، قالت ريم: “قد مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال رحيلك يؤلمني، وما زلت أتصور أن وفاتك مجرد حلم، وأرفع كفي إلى الله أن يحتضنك في جناته”.

وأضافت: “مرت أربعون يومًا ونحن عاجزون عن التكيف مع غيابك، قلوبنا لا تزال تنزف شوقًا وحنينًا، ولن تمحو دموعنا مرور الأيام”.

وأكدت الفنانة أن روح والدتها الطاهرة ستظل حاضرة في قلوبها، مطالبة الله أن يرحمها ويغمرها بواسع رحمته.

كانت والدة ريم مصطفى قد توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض، وقد استقبلت الفنانة العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة ريم في هذه اللحظات الصعبة.

ريم مصطفي صور ريم مصطفي اطلالات النجوم اعمال ريم مصطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

تنسيق الجامعات 2026

لو مجموعك بين 50-60% علمي.. تعرف على الكليات المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

موجة حارة قياسية

موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية

ترشيحاتنا

نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل فهمي يدعو إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكاتها في غزة والضفة

ديدي بارنيا رئيس الموساد السابق

بعد قيادة الموساد.. ديدي بارنيا رئيسا لمجلس إدارة «أونداس ديفنس» الأمريكية

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره التركي التطورات الإقليمية وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة

بالصور

إلهام شاهين تكشف صورا جديدة من كواليس "حين يكتب الحب"

الهام شاهين
الهام شاهين
الهام شاهين

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف..

تفاصيل مثيرة.. العالم الهولندي يفجر مفاجأة عن زلزال مصر قبل الإعلان من البحوث الفلكية

الزلزال
الزلزال
الزلزال

طريقة عمل برجر لحم مشوي

طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..
طريقة عمل برجر لحم مشوي..

فيديو

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

فيروس بوربون

فيروس نادر بلا علاج .. بوربون يهاجم الأمريكيين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد