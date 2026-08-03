ريم مصطفى تخطف الأنظار على الشاطئ

شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور لها من عطلتها الصيفية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بإطلالة جذابة لافته بالكاجوال علي الشاطئ ،مما حازت الصورة علي إعجاب و تفاعل متابعيها.

وكانت الفنانة ريم مصطفى، قد أحيت ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها، بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة وحزنها الكبير لفقدانها.

وفي رسالتها، قالت ريم: “قد مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال رحيلك يؤلمني، وما زلت أتصور أن وفاتك مجرد حلم، وأرفع كفي إلى الله أن يحتضنك في جناته”.

وأضافت: “مرت أربعون يومًا ونحن عاجزون عن التكيف مع غيابك، قلوبنا لا تزال تنزف شوقًا وحنينًا، ولن تمحو دموعنا مرور الأيام”.

وأكدت الفنانة أن روح والدتها الطاهرة ستظل حاضرة في قلوبها، مطالبة الله أن يرحمها ويغمرها بواسع رحمته.

كانت والدة ريم مصطفى قد توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض، وقد استقبلت الفنانة العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة ريم في هذه اللحظات الصعبة.