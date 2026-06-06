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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ريم مصطفى تتألق بإطلالة كلاسيكية أنيقة عبر انستجرام

ريم مصطفى
ريم مصطفى
سارة عبد الله

شاركت الفنانة ريم مصطفى، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريم مصطفى بـ لوك كلاسيكي أنيق مع تسريحة شعر مميزة وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها.

كانت الفنانة ريم مصطفى،  قد أحيت ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها، بنشر رسالة مؤثرة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبّرت فيها عن مشاعرها العميقة وحزنها الكبير لفقدانها.

وفي رسالتها، قالت ريم: “قد مر أربعون يومًا على فراقك يا أمي، وما زال رحيلك يؤلمني، وما زلت أتصور أن وفاتك مجرد حلم، وأرفع كفي إلى الله أن يحتضنك في جناته”.

وأضافت: “مرت أربعون يومًا ونحن عاجزون عن التكيف مع غيابك، قلوبنا لا تزال تنزف شوقًا وحنينًا، ولن تمحو دموعنا مرور الأيام”.

وأكدت الفنانة أن روح والدتها الطاهرة ستظل حاضرة في قلوبها، مطالبة الله أن يرحمها ويغمرها بواسع رحمته.

كانت والدة ريم مصطفى قد توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض، وقد استقبلت الفنانة العزاء في والدتها بمسجد المشير طنطاوي بمدينة نصر، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومواساة ريم في هذه اللحظات الصعبة.

ريم مصطفى انستجرام ريم مصطفى في لوك كلاسيك

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