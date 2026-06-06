إيمان سيد زيان تهدي أغنيتها «في الذكريات» لوالدها الراحل

أهدت الفنانة إيمان سيد زيان أغنيتها الجديدة «في الذكريات» إلى روح والدها الفنان الراحل سيد زيان، وذلك بمناسبة مرور 10 سنوات على وفاته.

وتوفي الفنان الكبير بعد رحلة مع المرض بدأت منذ إصابته بجلطة دماغية عام 2003، تسببت في إصابته بشلل نصفي ومضاعفات صحية أبعدته عن الساحة الفنية حتى رحيله

وكتبت إيمان عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»: «اتمنى من الله عز وجل أن أغنيتى لوالدى الحبيب الغالى تعجبكم، أغنية فى الذكريات غناء/ إيمان سيد زيان، كلمات وألحان م/ باسم شاهين».

وأضافت: «الله يرحم والدى الحبيب الغالى ويمتعه برؤية وجه الكريم واسكنه جنات النعيم تجرى من تحتها الأنهار، وحشنى أوى أوي».

وجاءت كلمات أغنية فى الذكريات كالتالى:

فى الذكريات عايش يا بابا انت معايا فى كل ثانية

والعمر فات بس انت عايش جوا قلبى فى دنيا تانية

فى نفس المكان السبحة لسه منورة وسامعة صلاتك

فى نفس المكان أنا لسه سامعة ضحكتك سامعة آهاتك

بسمع صوتك كل آذان صورتك حلوة على الحيطان

كل الناس بتحبك وانت سيرتك حلوة فى كل مكان