فن هيفضل عايش.. عمرو مصطفى يوجه رسالة مؤثرة للراحل محمد رحيم

وجه الملحن عمرو مصطفى، رسالة مؤثرة للفنان الراحل محمد رحيم، بالتزامن مع طرح إحدى أغنيات ألبوم محمد حماقي الجديد، والتي تحمل ألحانه.

ونشر عمرو مصطفى صورة لمحمد رحيم عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، وكتب: “غدًا، صفحتي مش هتتكلم عنى، ولا عن أعمالي لألبوم حماقي الجديد، صفحتى هتكون وفاء، ودعاية لفن عاش وهيفضل عايش”.

ورحل محمد رحيم، عن عالمنا فجر السبت 23 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وكان محمد رحيم، تعرض لـ أزمات صحية متتالية داهمته بسبب ذبحة صدرية حادة أدت لتدهور حالته الصحية وإجراء قسطرة وتركيب دعامات بالقلب بالشهور الماضية حتى فارق الحياة فجر أمس.

الملحن محمد رحيم كان قد وجه رسالة لجمهوره بعد عودته من الاعتزال قبل وفاته: (آسف لو كنت زعّلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر وهحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. بكيت بالدموع من الرسائل اللي بعتوهالي).

كما نعى عدد كبير من الفنانين محمد رحيم، أبرزهم حميد الشاعري، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. سبحان من له الدوام. الفنان محمد رحيم في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.