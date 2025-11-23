أحببته بعمق.. منشور مؤثر لـ ابنة محمد رحيم في ذكرى وفاته الأولى

كتبت ماس محمد رحيم، منشورا مؤثرا وطويلا بالانجليزية في الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدها، وذلك عبر ستوري انستجرام.

ونشرت ماس محمد رحيم، صورة والدها عبر ستوري انستجرام، وكتبت: «لقد مر عام الآن، وما زلت لا أصدق أنه مر… كل شيء يبدو وكأنه بالأمس... الخسارة التي غيرت الكون بأكمله... الصدمة، الصمت، وطأة فقدان شخص كان يعني لي الكثير… كان رجلاً أحببته بعمق، وكان وجوده يجلب الدفء واللطف أينما ذهب. ترك فقدانه مساحة لا يمكن لأحد أو شيء أن يملأها».

وتابعت ابنة محمد رحيم: «ما يبقي ذكراه حية كل يوم هي بناته وصديقتي المقربة مدى الحياة التي تحمل قلبه وقوته وطيبته في داخلها. رؤيتها تذكرني به، وتذكرني أن الحب لا يختفي أبدًا... رحمه الله».

محمد رحيم ووفاته

ورحل محمد رحيم، عن عالمنا فجر السبت 23 نوفمبر 2024، عن عمر يناهز الـ 45 عاما.

وكان محمد رحيم، تعرض لـ أزمات صحية متتالية داهمته بسبب ذبحة صدرية حادة أدت لتدهور حالته الصحية وإجراء قسطرة وتركيب دعامات بالقلب بالشهور الماضية حتى فارق الحياة فجر أمس.

الملحن محمد رحيم كان قد وجه رسالة لجمهوره بعد عودته من الاعتزال قبل وفاته: (آسف لو كنت زعّلت أي حد، وإن شاء الله هرجع تاني بطاقة أكبر وهحاول أسعدكم بكل الطرق والأشكال.. بكيت بالدموع من الرسائل اللي بعتوهالي).

كما نعى عدد كبير من الفنانين محمد رحيم، أبرزهم حميد الشاعري، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. سبحان من له الدوام. الفنان محمد رحيم في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.