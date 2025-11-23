هشام ماجد يتوقع «وليمة» فيجد «بيض بالبسطرمة».. فيديو يشعل السوشيال ميديا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الفنان هشام ماجد داخل بيت الشيف نادية السيد.

وسافر الفنان هشام ماجد إلى كاليفورنيا، حيث تقيم الشيف نادية السيد، ليجرب إحدى أكلاتها الشهية.

وفاجأته الشيف نادية بأنها ستقوم بطهي بيض بالبسطرمة بنكهة مميزة، ليعبّر هشام ماجد عن صدمته، إذ كان يتوقع أن يتناول وجبة دسمة وكبيرة.

وقامت الشيف نادية بطهي الوصفة أمام هشام ماجد والمشاهدين، وقد حازت بالفعل على إعجابه.

وتتكون الوصفة من كمية وفيرة من الزبدة تُذاب في الطاسة، ثم تُضاف البسطرمة، ثم يُوضع البيض ويُقلَّب جيدًا، وفي النهاية تُضاف قطع الجبنة على الوجه.

وتفاعل الجمهور ونشطاء السوشيال ميديا بشكل كبير مع الفيديو، وكان من بينهم البلوجر إسلام فوزي الذي علّق على المقطع بشكل ساخر، إذ سبق أن طلب هذه الأكلة من الشيف نادية السيد.