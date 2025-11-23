مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن المشهد الإقليمي يشهد تناقضات تدفع الأطراف إلى تدمير بعضها البعض، مشيرًا إلى أن هناك قوى تسعى فقط للحصول على توصيات دولية ووقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضح عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوصول إلى "نقطة الصفر" يرتبط بتوازنات القوى، وهو توازن لا يصب في مصلحة حزب الله أو حماس أو الحوثيين أو الحشد الشعبي، مضيفًا أن كلًا من حماس وإسرائيل لا يقبلان بأي تسوية في غزة على الإطلاق.

وشدد عبد المنعم سعيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بتسلئيل سموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار، في ظل وجود قوى دولية تضغط في الاتجاه المعاكس من أجل تثبيت التهدئة، موضحًا أن هناك ما يُسمّى بـ"قوة شر وقوة خير"، وأن قوى الشر تسعى لكسب الوقت لاستمرار الحرب، بينما تطمح إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن حماس تلعب دورًا يهدف إلى "إفساد الطبخة"، مشددًا على وجود جهود دولية، من بينها مصر، تسعى لإقرار وقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل تحاول التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، معتبرًا أنها أصبحت الآن في حالة عزلة دولية، ومتوقعًا استمرار العنف الإسرائيلي في كل من لبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة.