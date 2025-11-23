قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
توك شو

مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو

نتنياهو
نتنياهو
هاني حسين

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن المشهد الإقليمي يشهد تناقضات تدفع الأطراف إلى تدمير بعضها البعض، مشيرًا إلى أن هناك قوى تسعى فقط للحصول على توصيات دولية ووقف لإطلاق النار في غزة.

وأوضح عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوصول إلى "نقطة الصفر" يرتبط بتوازنات القوى، وهو توازن لا يصب في مصلحة حزب الله أو حماس أو الحوثيين أو الحشد الشعبي، مضيفًا أن كلًا من حماس وإسرائيل لا يقبلان بأي تسوية في غزة على الإطلاق.

وشدد عبد المنعم سعيد على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزير بتسلئيل سموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار، في ظل وجود قوى دولية تضغط في الاتجاه المعاكس من أجل تثبيت التهدئة، موضحًا أن هناك ما يُسمّى بـ"قوة شر وقوة خير"، وأن قوى الشر تسعى لكسب الوقت لاستمرار الحرب، بينما تطمح إسرائيل في احتلال مزيد من الأراضي وتهجير الفلسطينيين.

وأشار عبد المنعم سعيد إلى أن حماس تلعب دورًا يهدف إلى "إفساد الطبخة"، مشددًا على وجود جهود دولية، من بينها مصر، تسعى لإقرار وقف إطلاق النار والاعتراف بالدولة الفلسطينية، موضحًا أن إسرائيل تحاول التوسع في احتلال الأراضي الفلسطينية وتهجير السكان، معتبرًا أنها أصبحت الآن في حالة عزلة دولية، ومتوقعًا استمرار العنف الإسرائيلي في كل من لبنان وسوريا خلال الفترة المقبلة.

نتنياهو غزة قطاع غزة اخبار التوك شو الاحتلال

فوائد وأضرار الشاي الأخضر.. مشروب سحري أم خطر محتمل؟

عراض مؤلمة لإرتفاع الكوليسترول.. ما هي وكيفية التخلص منها

أبرز إطلالات ليلة الختام .. غادة إبراهيم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء | شاهد

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي.. وتأثيره على الجسم إذا لم يُعالج مبكرًا

